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Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать

2:26
Зоосфера » Кошки

Ответственные владельцы всегда следят за здоровьем своих питомцев, обращая внимание на любые изменения в их поведении. Если вы заметили, что кошка стала пить больше воды, не спешите паниковать — причины могут быть как безобидными, так и требующими обращения к ветеринару. Важно разобраться в ситуации и принять меры для поддержания здоровья животного.

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

Что считается нормой

Нет точной нормы потребления воды для кошек. Это зависит от их возраста, рациона, климата, породы и других факторов. Обычно ветеринары рекомендуют рассчитывать потребность в жидкости так: 0,03 мл воды на грамм массы тела. Причём эта жидкость может поступать не только из воды, но и из влажного корма или молока.

Особое внимание стоит уделить рациону: если кошка ест сухой корм, ей потребуется больше воды, так как такой вид питания "вытягивает" влагу из организма. Рекомендуется поддерживать пропорцию: одна часть корма к трём частям воды.

Важно! Насильно поить кошку не нужно. Здоровое животное само знает, сколько воды ему требуется.

Возможные причины повышенного потребления воды: 

  • Естественные факторы
  • Активные игры или тренировки
  • Жаркая погода или сухой воздух в помещении
  • Беременность или кормление
  • Возраст: котята пьют меньше, а пожилые кошки — больше
  • Питание: сухие или пересоленные продукты
    Если в остальном поведение питомца остаётся нормальным, достаточно просто обеспечить доступ к свежей воде
  • Заболевания
    Иногда повышенное потребление воды сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Другие причины:

  • Приём лекарств (например, мочегонных или кортикостероидов)
  • Стресс или нервные расстройства
  • Жидкий стул или выделения из половых органов
  • Патологии мозга

Что делать

  • Обеспечьте свежую воду. Вода в миске должна меняться ежедневно. Используйте фильтрованную или кипячёную воду, избегая воды из-под крана.
  • Следите за симптомами. Если кроме жажды появились другие тревожные признаки, обратитесь к ветеринару.
  • Проверьте рацион. Убедитесь, что корм сбалансирован, и добавьте влажные корма, если питомец питается сухими.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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