Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ответственные владельцы всегда следят за здоровьем своих питомцев, обращая внимание на любые изменения в их поведении. Если вы заметили, что кошка стала пить больше воды, не спешите паниковать — причины могут быть как безобидными, так и требующими обращения к ветеринару. Важно разобраться в ситуации и принять меры для поддержания здоровья животного.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кошка пьёт водопроводную воду

Что считается нормой

Нет точной нормы потребления воды для кошек. Это зависит от их возраста, рациона, климата, породы и других факторов. Обычно ветеринары рекомендуют рассчитывать потребность в жидкости так: 0,03 мл воды на грамм массы тела. Причём эта жидкость может поступать не только из воды, но и из влажного корма или молока.

Особое внимание стоит уделить рациону: если кошка ест сухой корм, ей потребуется больше воды, так как такой вид питания "вытягивает" влагу из организма. Рекомендуется поддерживать пропорцию: одна часть корма к трём частям воды.

Важно! Насильно поить кошку не нужно. Здоровое животное само знает, сколько воды ему требуется.

Возможные причины повышенного потребления воды:

Естественные факторы

Активные игры или тренировки

Жаркая погода или сухой воздух в помещении

Беременность или кормление

Возраст: котята пьют меньше, а пожилые кошки — больше

Питание: сухие или пересоленные продукты

Если в остальном поведение питомца остаётся нормальным, достаточно просто обеспечить доступ к свежей воде

Если в остальном поведение питомца остаётся нормальным, достаточно просто обеспечить доступ к свежей воде Заболевания

Иногда повышенное потребление воды сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Другие причины:

Приём лекарств (например, мочегонных или кортикостероидов)

Стресс или нервные расстройства

Жидкий стул или выделения из половых органов

Патологии мозга

Что делать

Обеспечьте свежую воду. Вода в миске должна меняться ежедневно. Используйте фильтрованную или кипячёную воду, избегая воды из-под крана.

Следите за симптомами. Если кроме жажды появились другие тревожные признаки, обратитесь к ветеринару.

Проверьте рацион. Убедитесь, что корм сбалансирован, и добавьте влажные корма, если питомец питается сухими.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



