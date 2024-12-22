Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать

Ответственные владельцы всегда следят за здоровьем своих питомцев, обращая внимание на любые изменения в их поведении. Если вы заметили, что кошка стала пить больше воды, не спешите паниковать — причины могут быть как безобидными, так и требующими обращения к ветеринару. Важно разобраться в ситуации и принять меры для поддержания здоровья животного.
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду
Что считается нормой
Нет точной нормы потребления воды для кошек. Это зависит от их возраста, рациона, климата, породы и других факторов. Обычно ветеринары рекомендуют рассчитывать потребность в жидкости так: 0,03 мл воды на грамм массы тела. Причём эта жидкость может поступать не только из воды, но и из влажного корма или молока.
Особое внимание стоит уделить рациону: если кошка ест сухой корм, ей потребуется больше воды, так как такой вид питания "вытягивает" влагу из организма. Рекомендуется поддерживать пропорцию: одна часть корма к трём частям воды.
Важно! Насильно поить кошку не нужно. Здоровое животное само знает, сколько воды ему требуется.
Возможные причины повышенного потребления воды:
Естественные факторы
Активные игры или тренировки
Жаркая погода или сухой воздух в помещении
Беременность или кормление
Возраст: котята пьют меньше, а пожилые кошки — больше
Питание: сухие или пересоленные продукты Если в остальном поведение питомца остаётся нормальным, достаточно просто обеспечить доступ к свежей воде
Заболевания Иногда повышенное потребление воды сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Другие причины:
Приём лекарств (например, мочегонных или кортикостероидов)
Стресс или нервные расстройства
Жидкий стул или выделения из половых органов
Патологии мозга
Что делать
Обеспечьте свежую воду. Вода в миске должна меняться ежедневно. Используйте фильтрованную или кипячёную воду, избегая воды из-под крана.
Следите за симптомами. Если кроме жажды появились другие тревожные признаки, обратитесь к ветеринару.
Проверьте рацион. Убедитесь, что корм сбалансирован, и добавьте влажные корма, если питомец питается сухими.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».