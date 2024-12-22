Как разнять дерущихся кошек? Действуйте именно так

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сохраняйте спокойствие

Постарайтесь не паниковать. Кошки могут чувствовать ваши эмоции, и сохранение спокойствия поможет им быстрее успокоиться.

Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенгальская кошка

Не используйте руки

Не используйте руки, чтобы разнять кошек. Они могут случайно поцарапать или укусить вас в пылу момента.

Используйте отвлекающие факторы

Издайте громкий звук или хлопайте в ладоши, чтобы отвлечь кошек. Иногда это может нарушить их концентрацию друг на друге.

Разделение

Если отвлекающие факторы не работают, используйте большой предмет, например, картонный лист или кусок дерева, чтобы создать барьер между дерущимися кошками.

Накройте одеялом

Аккуратно накиньте одеяло на одну из кошек. Это может помочь дезориентировать их на мгновение и дать вам возможность разделить их.

Используйте воду

Распыление небольшого количества воды из пульверизатора может напугать кошек и прервать их драку.

Проверка на травмы

После отделения кошек проверьте их на наличие травм. Если вы заметили раны или признаки недомогания, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



