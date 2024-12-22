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Разбалованная кошка: почему она требует вашего внимания круглосуточно

2:32
Зоосфера

Любовь к домашним питомцам часто приводит к тому, что владельцы забывают о воспитании. Кошки быстро привыкают к комфортной жизни, и, если не устанавливать границы, питомцы могут начать вести себя не самым лучшим образом. Вот несколько признаков, которые указывают на то, что ваша кошка избалована.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

1. Постоянное требование внимания

Если кошка считает себя самым важным членом семьи, она будет требовать внимания именно тогда, когда ей это захочется, игнорируя ваши дела или настроение. Такой питомец навязывает своё общество, не обращая внимания на неудобства хозяина.

2. Проблемы с гостями

Избалованная кошка может воспринимать ваших гостей как конкурентов за ваше внимание. Она будет навязываться к вам, требовать ласки или даже мешать общению. Это может сделать времяпрепровождение с друзьями или семьёй весьма сложным.

3. Любовь к чистым вещам

Если кошка обожает спать на ваших чистых полотенцах, халатах или другой только что выстиранной одежде, это может быть её способом оставить свой запах. Таким образом она утверждает своё "владение" вами и вашими вещами.

4. Избирательность в еде

Кошка-гурман — ещё один признак избалованности. Если вы привыкли покупать ей самый дорогой корм, витамины и угощения, не удивляйтесь, если на "обычную" еду питомец даже не взглянет. Разбалованная кошка привыкает к лучшему и отвергает всё остальное.

5. Сон на вашем месте

Если кошка занимает ваше место на кровати или кресле и не уступает его, это явный признак того, что она считает себя важнее вас. В отличие от собаки, которая может быстро уйти с вашего места, кошка будет игнорировать ваши попытки её согнать.

Как исправить поведение

  • Установите границы, которые нельзя нарушать.
  • Не поддавайтесь на манипуляции питомца.
  • Постепенно уменьшайте количество лакомств или дорогостоящей еды, вводя более доступные варианты.
  • Привлекайте внимание кошки к игрушкам, чтобы она не мешала вам заниматься своими делами.

Заключение

Избалованность — не редкость среди кошек, особенно если хозяева позволяют питомцу всё. Важно помнить, что воспитание кошки — это залог её комфортной жизни и гармоничных отношений с вами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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