Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный флюид для вашего типа кожи
Самые распространенные ошибки при уходе за микроволновкой
Домик в деревне вечен - в России открыли новый способ сохранять молоко
Якутия готовится к модернизации теплоснабжения
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай

Три породы кошек, которые не доставят хлопот в квартире

1:43
Зоосфера

Выбор кошки как домашнего питомца — это не только вопрос внешности или личных предпочтений. Важно учитывать особенности характера животного и его совместимость с условиями жизни. Некоторые породы прекрасно адаптируются к жизни в квартире, отличаясь спокойным нравом и привязанностью к хозяину. Эксперты выделили три породы, на которые стоит обратить внимание.

Сфинкс
Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сфинкс

1. Британская короткошерстная кошка

Эти кошки известны своим спокойным и уравновешенным характером. Британцы ведут себя чинно и благородно, словно настоящие аристократы. Они не склонны к шалостям и беспорядку, поэтому идеально подходят для содержания в квартире. Уравновешенность и независимость делают их отличным выбором для тех, кто ценит порядок и тишину.

2. Сфинкс

Отсутствие шерсти — одно из главных преимуществ сфинксов, особенно для тех, кто не хочет тратить время на уборку из-за линьки. Эти кошки отличаются высоким интеллектом и спокойным нравом, что делает их отличными спутниками в домашних условиях. Они быстро привязываются к хозяевам и ведут себя сдержанно, не создавая лишних хлопот.

3. Сибирская кошка

Сибирские кошки завоевали сердца многих благодаря своей роскошной шерсти и приятной внешности. Хотя во время линьки может потребоваться больше времени на уход, эти кошки компенсируют это своей дружелюбностью и привязанностью к семье. Они прекрасно уживаются с людьми, выстраивают крепкие отношения и становятся настоящими друзьями для своих хозяев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Урожай картошки без потерь: секреты агротехники
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай
Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню
Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски
Топ-5 лучших упражнений для сохранения молодости тела после 50 лет
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.