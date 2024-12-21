Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о проблемах с глиной: создайте газон своей мечты
Как выбрать правильные оттенки для смоки айз по типу кожи
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Куда прячется сахар: продукты, о которых вы не подозревали
Обработка почвы для рассады: простой способ избежать болезней
Как одно растение улучшает память и внимание
Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту
Как отмыть пролитый лак для ногтей: простой лайфхак с сахаром
Чем заняться в Шереметьево — лайфхаки для комфортного ожидания рейсов

Когда кошка спит на вас — норма или повод для беспокойства

1:56
Зоосфера

Не все кошки предпочитают проводить время на человеке, но для некоторых это становится регулярной привычкой. Такое поведение вызывает у владельцев вопросы: почему питомец выбирает человека вместо привычной лежанки или кресла? Эксперты выделяют несколько причин.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Тепло и комфорт

Кошки обожают тепло, и температура человеческого тела кажется им идеальной. Даже если в вашей квартире комфортно, кошка может воспринимать её как прохладную. Спать на человеке — это не только тепло, но и чувство безопасности, что особенно важно для питомца.

Привлекательные ароматы

Некоторых кошек привлекает запах человеческого тела, в том числе пота. Этот запах для них не кажется неприятным, а наоборот, ассоциируется с их хозяином, вызывая чувство привязанности.

Интуитивное чувство заболеваний

Кошки обладают уникальной чувствительностью, и их обострённое обоняние может улавливать изменения в организме человека. Если кошка внезапно начала часто спать на вас, это может быть сигналом, что с вашим здоровьем что-то не так. В таком случае стоит прислушаться к её поведению и при необходимости обратиться к врачу.

Когда стоит насторожиться

Если ваш питомец внезапно начал чаще спать на вас, хотя раньше не делал этого, возможно, он пытается обратить ваше внимание на изменения в вашем состоянии. Обратите внимание на своё самочувствие, а также убедитесь, что кошке комфортно и она не испытывает стресса.

Заключение

Кошки, которые выбирают для сна человека, делают это по ряду причин: от желания согреться до чувства привязанности или интуитивного ощущения проблем со здоровьем. Такое поведение обычно нормально, но в случае резких изменений стоит проявить внимание как к себе, так и к питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Юра Борисов раскрыл свои отношения с Марком Эйдельштейном
Российский шоу-бизнес
Юра Борисов раскрыл свои отношения с Марком Эйдельштейном Аудио 
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Последние материалы
Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту
Как отмыть пролитый лак для ногтей: простой лайфхак с сахаром
Чем заняться в Шереметьево — лайфхаки для комфортного ожидания рейсов
Почему нельзя отпускать питомца гулять одного
Как Сергей Бурунов добился успеха, несмотря на провалы в начале карьеры
Стало известно, столько сможет заработать Тайсон Фьюри после боя с Александром Усиком
МВФ продолжает диктовать Украине свои условия: появились новые требования
Новый чип от Google поставил под угрозу безопасность криптовалют
Не только стресс: как неправильный уход может вызвать тёмные круги
Зимнее укрытие клубники: натуральный способ борьбы с мышами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.