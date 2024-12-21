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Собаки играют в покер: культовые картины, которые ненавидели критики и любил народ

1:34
Зоосфера

Американский художник Кассиус Кулидж писал картины с собаками, играющими в покер или бильярд. Оригинальность цикла его работ заключалась в том, что вместо людей на них были изображены собаки, причём в карикатурном и комическом стиле.

Собаки играют в покер
Фото: Канал t.me/cosmospet/ by Скриншот канала t.me/cosmospet/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собаки играют в покер

При этом персонажи получились очень узнаваемыми — судьи, бизнесмены, чиновники и, конечно же, мошенники разных мастей, которые затесались в их компанию. На картинах с тонким юмором высмеивались представители высшего общества, проводящие время в праздности.

Критики не принимали их, считая китчем и несерьёзным искусством. Однако простой народ был в восторге от этих полотен. В начале XX века репринты этих картин пользовались огромным спросом, порождая многочисленные пародии. Они украшали стены пабов и клубов, а оригиналы были проданы на аукционах за полмиллиона долларов.

Изначально серия картин была задумана как реклама сигар, став одним из первых примеров очеловечивания собак в массовой культуре.

Одна из самых известных картин Кулиджа — "Друг в беде", на которой один бульдог подсовывает туза другому.

Все герои картин Кулиджа — джентльмены-кобели. Но в одной из его работ, "Это называется — "сидеть с больным другом”?!", появляются дамы. На этом полотне разъярённые леди, колотят зонтиками обманщиков мужей, застав их за покерным столом с виски и сигарами.

Уточнения

По́кер (англ. poker) — карточная игра, цель которой собрать выигрышный расклад или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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