Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстро и легко! Эффективный способ, как без труда очистить радиатор отопления
Семечки под ударом: почему этот продукт опасен для здоровья
Как создать идеальный огород с минимальным уходом
В США сотрудники Starbucks выйдут на забастовку
История и красоты Касперии из «Энеиды» Вергилия
Завтрак без вреда для фигуры: три простых рецепта
Новая эпоха в жизни Ивлеевой: путешествия по русскому Северу и старинные фолианты
Изысканная намазка из тунца идеальна для бутербродов на праздник или просто на каждый день
Соперник Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-Class — Nio представила новый электромобиль

5 ошибок в уходе за кошкой, которые могут сократить её жизнь

2:20
Зоосфера

Многие считают, что уход за кошками прост и не требует особых знаний. Однако это заблуждение. Чтобы ваш питомец был здоров и чувствовал себя комфортно, важно избегать распространённых ошибок. Эксперты рассказали, какие привычки могут навредить кошке.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

1. Обрезка когтей

Некоторые владельцы считают, что обрезка когтей помогает защитить мебель и обои. Однако это может нанести вред кошке. Когти — не только инструмент охоты, но и важная часть её природы. Лишение этого "оружия" может привести к стрессу и даже депрессии у питомца. Вместо этого лучше использовать когтеточку, чтобы направить инстинкты животного в нужное русло.

2. Покупка дешёвого корма

Качественное питание — залог здоровья кошки. Покупая корм премиум-класса, вы экономите в долгосрочной перспективе, так как здоровье питомца будет крепче, а расходы на ветеринара — ниже. Дешёвый корм может сократить жизнь кошки и стать причиной заболеваний внутренних органов.

3. Игнорирование витаминов

Даже самый качественный корм не всегда обеспечивает питомца всеми необходимыми веществами. Кошке всё равно требуются витамины и добавки, которые помогут укрепить иммунитет, улучшить состояние шерсти и поддержать общее здоровье.

4. Самолечение

Попытки лечить кошку самостоятельно могут быть опасны. Без профессионального образования и доступа к анализам поставить точный диагноз невозможно. При первых признаках недомогания у питомца обращайтесь к ветеринару, чтобы избежать осложнений.

5. Игнорирование потребности во внимании

Распространённое мнение о том, что кошки не нуждаются во взаимодействии с людьми, — миф. Эти животные весьма социальны, и им важно получать ваше внимание. Общение укрепляет эмоциональную связь и делает питомца счастливым.

Заключение

Чтобы кошка была здорова и счастлива, важно не только обеспечить ей качественное питание, но и уделять внимание её психологическому и физическому состоянию. Уход за питомцем требует заботы и понимания его потребностей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Российский шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Последние материалы
Изысканная намазка из тунца идеальна для бутербродов на праздник или просто на каждый день
Соперник Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-Class — Nio представила новый электромобиль
Яблоня "Алеся": идеальный сорт для дачников и садоводов
Нехитрый приём для похудения: топим свой жир каждое утро
Кошачьи метки на обуви: советы как от них избавиться
Диета динозавров — ключ к успеху в эволюционной борьбе скрыт в экскрементах
Семь дел, которые нужно сделать в саду до Нового года
Владивосток теперь соединён прямым рейсом с Пекином
Три породы кошек для тех, кто ценит тишину и порядок
Минеральная вода: секрет лечения гастрита и анемии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.