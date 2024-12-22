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Почему собака портит вещи и перестаёт слушаться

1:57
Зоосфера

Иногда поведение собаки меняется, и питомец начинает вести себя непредсказуемо. Хозяевам может показаться, что это спонтанное явление, лишённое логики. Однако такая "легкомысленность" собакам не свойственна. Изменения в поведении всегда имеют причины, и важно их выявить, чтобы вернуть питомцу комфортное состояние.

Собака
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron
Собака

1. Недостаток внимания

Собаки — социальные животные, и для них крайне важна связь с человеком. Если питомец чувствует, что владелец "охладел", он может начать искать способы привлечь внимание. Это проявляется по-разному:

  • порча вещей,
  • агрессия,
  • отказ слушаться команд.

Чтобы избежать таких проявлений, старайтесь уделять собаке больше времени, играть с ней, заниматься дрессировкой и просто проводить вместе время.

2. Плохое самочувствие

Собака не может сказать словами, что она плохо себя чувствует, но её поведение становится сигналом. Нервозность, раздражение и необоснованная агрессия часто свидетельствуют о дискомфорте или болезни. Если у питомца внезапно изменилось поведение, лучше всего обратиться к ветеринару для осмотра.

3. Голод

Иногда проблема в банальном недоедании. Особенно это актуально, если недавно произошли изменения в рационе: смена корма или переход на новую систему питания. Если собака начинает вести себя беспокойно, пересчитайте калорийность её суточного рациона и убедитесь, что питомец получает достаточное количество пищи.

Заключение

Изменения в поведении собаки всегда имеют объяснение. Будьте внимательны к своему питомцу: проявляйте заботу, следите за его здоровьем и рационом. Если проблему не удаётся решить самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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