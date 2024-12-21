Почему собаки двигают лапами во сне? Разгадка феномена

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак замечают, как их питомцы шевелят лапами, лают или повизгивают во сне. Одни воспринимают это с улыбкой, другие — с беспокойством. Но стоит ли на самом деле волноваться, если ваш четвероногий друг так себя ведёт во сне?

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кокер-спаниель

Что происходит с собакой, когда она спит

В течение многих лет учёные изучали поведение животных во время сна. Уже в 1950-х годах исследователи выяснили, что подергивания лапами и другие движения спящих собак связаны с работой их нервной системы. Это означает, что даже в состоянии покоя мышцы могут реагировать на сигналы мозга.

Позже, когда учёные изучили REM-фазу сна (фазу быстрых движений глаз), стало ясно, что собаки, как и люди, способны видеть сновидения. Эксперименты 1980-х годов подтвердили, что во время этой фазы питомцы могут не только видеть сны, но и переживать моменты из своей реальной жизни. Именно поэтому собакам могут сниться как приятные сновидения, так и кошмары.

Почему собаки подергивают лапами

Подергивания лап — это естественная реакция организма во время сна, особенно в REM-фазе. Молодые щенки реагируют на сновидения особенно активно: они могут повизгивать, скулить или даже пытаться "бежать". Для них это нормальное явление, так как нервная система щенков ещё развивается и активно обрабатывает полученную за день информацию.

Когда стоит волноваться

В большинстве случаев движения лап во сне — это абсолютно естественное и безопасное поведение. Однако если такие подергивания становятся слишком частыми или сопровождаются судорогами, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Вывод

Подергивания лап во сне — это нормальная физиологическая реакция, особенно у щенков и активных собак. Это явление свидетельствует о том, что ваш питомец обрабатывает свои дневные впечатления, а возможно, даже видит сны.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

