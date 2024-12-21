ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой

Как и люди, все собаки имеют разные характеры, темпераменты и привычки. Некоторые питомцы обожают учиться и радовать хозяина своими успехами в дрессировке. А другие — не проявляют ни малейшего желания осваивать команды. Однако это вовсе не значит, что такие собаки глупы.
Учёные провели исследования, изучив поведение 80 пород, и выявили, что уровень обучаемости связан с так называемым рабочим интеллектом. Этот тип интеллекта определяет способность собаки понимать и выполнять команды.
Собачий интеллект можно условно разделить на три категории:
Инстинктивный интеллект: отвечает за врождённые способности, такие как охота или охрана.
Адаптивный интеллект: определяет, как собака справляется с новыми задачами и адаптируется к окружающей среде.
Рабочий интеллект: определяет уровень обучаемости и способности к выполнению команд.
Собаки с низким рабочим интеллектом часто воспринимаются как "глупые", но на самом деле это связано с особенностями их характера и природной независимостью.
Афганская борзая
Эта порода возглавляет список самых трудных для обучения собак. Афганские борзые известны своей уверенностью в себе и спокойным темпераментом. Они не будут выполнять трюки, как, например, пудели. На обучение простейшим командам потребуется много времени и терпения.
Басенджи
Эти собаки, происходящие из Африки, обладают охотничьими инстинктами и часто сравниваются с кошками из-за своей независимости. Даже вкусные угощения редко мотивируют басенджи на обучение.
Английский бульдог
Бульдоги известны своей упрямостью. Их можно приучить к дисциплине, но для этого важно строго соблюдать режим дня и проявлять терпение. Эта порода не склонна подчиняться командам, но это не делает их менее любимыми.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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