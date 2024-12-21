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5 видов круп, которые могут навредить вашему питомцу

Зоосфера

Каши часто используются в рационе собак благодаря высокому содержанию клетчатки, углеводов, витаминов и микроэлементов. Однако не все крупы одинаково полезны для питомцев. Некоторые могут нанести вред здоровью собаки, особенно если давать их регулярно.

Собака
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Кукурузная каша

Кукурузная крупа практически не усваивается организмом собаки. Её употребление может привести к непроходимости кишечника, обострению хронических заболеваний ЖКТ и аллергическим реакциям.

Перловая каша

Несмотря на высокое содержание белка и клетчатки, перловка часто вызывает аллергию у собак. Также эта крупа плохо усваивается и может стать причиной диареи.

Пшённая каша

Пшено сложно переваривается собачьим желудком. В некоторых случаях эта каша даже становилась причиной заворота желудка у животных. Именно поэтому от её использования в рационе лучше отказаться.

Каши из бобовых культур

Бобовые совершенно не подходят для собак. Попадая в организм, они вызывают сильное газообразование и запоры, что делает их крайне нежелательными для питомцев.

Манная каша

Манная крупа считается самой бесполезной, так как содержит много углеводов и мало питательных веществ. Однако её можно включать в рацион щенков или взрослых собак с заболеваниями желудка, так как она легко усваивается.

Не все каши подходят для собак, а некоторые даже опасны. Перед включением круп в рацион питомца обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Учитывайте особенности здоровья вашей собаки и помните, что каши должны быть лишь дополнением к полноценному рациону, а не его основой.

Уточнения

Ка́ша - жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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