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Безопасные кости для собак: что важно знать

2:18
Зоосфера

Любовь собак к костям кажется чем-то очевидным и естественным. Однако это мнение верно лишь отчасти. Чтобы понять, почему кости так привлекают собак и как сделать это лакомство безопасным, давайте разберемся подробнее.

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Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Польза жевания костей

Жевание костей приносит собаке не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Этот процесс стимулирует выработку слюны, что способствует улучшению пищеварения, а также помогает удалять зубной налет, снижая риск заболеваний десен. Кроме того, кости отвлекают питомца от вредных привычек, таких как вылизывание или царапанье лап.

Правила безопасности для владельцев собак

Чтобы кости приносили только пользу, владельцам собак нужно соблюдать три простых правила:

Выбирайте только крупные сырые кости.

Вареные кости становятся мягкими, их проще разгрызть, что увеличивает риск появления острых осколков. Маленькие куриные кости строго запрещены, так как они легко застревают в дыхательных путях или пищеводе.

Следите за собакой во время жевания.

Не оставляйте питомца одного с костью. Важно контролировать, чтобы собака не разгрызала кость на мелкие кусочки, которые могут стать причиной травмы.

Ограничивайте время.

Через 10-15 минут кость нужно забрать. Храните её в холодильнике, где она может оставаться свежей до 3-4 дней, и предлагайте питомцу повторно.

Чем заменить кости

Если кости не подходят или вы хотите предложить что-то альтернативное, рассмотрите специализированные лакомства для собак. Отличный выбор — косточки из сыромятной кожи, мясные палочки или вяленые свиные уши. Эти продукты также помогают поддерживать здоровье зубов и удовлетворяют естественное желание собаки жевать.

Заключение

Кости — это не просто лакомство, но и способ поддержания здоровья вашего питомца. Главное — соблюдать правила безопасности, чтобы избежать травм и осложнений. Если сомневаетесь, всегда можно заменить кости на специальные лакомства, которые станут безопасной и полезной альтернативой.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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