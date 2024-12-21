Слепым домашним минипигам вернули зрение с помощью стволовых клеток

Учёные неоднократно пытались использовать стволовые клетки для восстановления сетчатки, но все их предыдущие методы не давали результатов. В лучшем случае удавалось получить отдельные фоторецепторы сетчатки или трёхмерные аналоги тканей глаза, которые не подходили для трансплантации.
Однако канадская группа молекулярных биологов нашла решение этой проблемы. Они обнаружили, что если выращивать "заготовки" клеток сетчатки внутри специальной двумерной культуры стволовых клеток, то в результате химических реакций можно получить полноценную трёхмерную зрительную ткань.
Эту искусственно выращенную сетчатку ученые пересадили нескольким минипигам, которые ослепли из-за химического повреждения жёлтого пятна в центральной части глаза. Минипиги были выбраны для экспериментов, потому что их глаза по строению и размеру похожи на человеческие.
Эксперимент показал, что культура клеток успешно встроилась в повреждённую сетчатку минипигов, и их глаза начали реагировать на яркий свет. Это вселило в ученых надежду, что в ближайшем будущем искусственную сетчатку можно будет пересаживать и людям.
Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного.
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