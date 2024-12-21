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Слепым домашним минипигам вернули зрение с помощью стволовых клеток

1:14
Зоосфера

Учёные неоднократно пытались использовать стволовые клетки для восстановления сетчатки, но все их предыдущие методы не давали результатов. В лучшем случае удавалось получить отдельные фоторецепторы сетчатки или трёхмерные аналоги тканей глаза, которые не подходили для трансплантации.

минипиг
Фото: commons.wikimedia.org by Соленая семантическая кашица, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
минипиг

Однако канадская группа молекулярных биологов нашла решение этой проблемы. Они обнаружили, что если выращивать "заготовки" клеток сетчатки внутри специальной двумерной культуры стволовых клеток, то в результате химических реакций можно получить полноценную трёхмерную зрительную ткань.

Эту искусственно выращенную сетчатку ученые пересадили нескольким минипигам, которые ослепли из-за химического повреждения жёлтого пятна в центральной части глаза. Минипиги были выбраны для экспериментов, потому что их глаза по строению и размеру похожи на человеческие.

Эксперимент показал, что культура клеток успешно встроилась в повреждённую сетчатку минипигов, и их глаза начали реагировать на яркий свет. Это вселило в ученых надежду, что в ближайшем будущем искусственную сетчатку можно будет пересаживать и людям.

Уточнения

Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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