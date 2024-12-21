Семь причин, почему кастрация приносит пользу собакам и кошкам

Кастрация собак и кошек, играет важную роль в обеспечении их здоровья, безопасности и благополучия, а также приносит пользу обществу в целом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Эта хирургическая процедура проводится ветеринаром и предполагает удаление половых органов: яичников и матки у самок или семенников у самцов.

"Кастрация приносит только пользу животным. Процедура проводится под общим наркозом. У самок делается небольшой разрез на животе, у самцов — у основания пениса. Операция занимает в среднем 10 минут для самцов и около 30 минут для самок", — объясняет Ана Каролина, ветеринар.

Ниже представлены семь ключевых причин, почему кастрация собак и кошек так важна.

Контроль популяции животных

Кастрация помогает предотвратить перенаселение, сокращая количество нежелательных щенков и котят, которые часто оказываются в приютах или на улицах. Профилактика заболеваний

Процедура снижает риск развития опухолей молочной железы у самок и рака яичек у самцов, что улучшает качество и продолжительность их жизни. Улучшение поведения

Кастрированные питомцы обычно становятся спокойнее, меньше метят территорию, реже проявляют агрессию и не испытывают постоянной потребности в спаривании. Предотвращение других проблем со здоровьем

Кастрация снижает риск инфекций матки, грыж и заболеваний, передающихся половым путем. "Избыток гормонов может вызывать серьезные проблемы, такие как дерматологические заболевания и инфекции", — отмечает Ана Каролина. Снижение неприятных запахов

У кастрированных животных запах тела и мочи становится менее выраженным благодаря снижению уровня половых гормонов. Мирное сосуществование

Кастрация уменьшает территориальность у животных, что способствует лучшим отношениям между питомцами и снижает конфликты. Экономия времени и средств

Предотвращение нежелательных беременностей позволяет владельцам избегать лишних затрат и облегчает нагрузку на приюты для животных.

Соблюдение этих рекомендаций способствует здоровой и счастливой жизни домашних питомцев, улучшая их поведение и защищая от заболеваний.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей. Данную операцию следует отличать от стерилизации. После стерилизации животные теряют способность к воспроизведению потомства, но при этом сохраняют все инстинкты и поведение, свойственное животным в естественной среде.

