Четвероногую актрису из России не пустили на собачий Оскар

Бассет-хаунда по кличке Ириска, известную в России благодаря роли полицейского пса в фильме "Операция "Холодно", не допустили к участию в премии Fido Award, которую называют собачьим аналогом "Оскара".

Фото: YouTube канал Киноман by Скриншот видео YouTube канала Киноман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бассет-хаунд

Когда хозяйка Ириски Ирина узнала, что на премию номинировали собаку, сыгравшую в фильме "Дэдпул и Росомаха", она решила отправить заявку на своего питомца.

Заявку Ирины без проблем приняли, но вскоре она получила отказ. Организаторы объяснили это "ситуацией в мире" и тем, что Ириска из России.

Уточнения

Бассет-хаунд (англ. basset hound) — порода гончих собак, выведенная в Англии. Название породы происходит от двух слов: "bass" — низкий и "hound" — гончая.



