Сколько раз в день нужно кормить вашего питомца

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание играет ключевую роль в здоровье и благополучии домашних животных, таких как собаки и кошки. Важно подбирать продукты, которые соответствуют потребностям питомца, а также определять подходящее количество и частоту кормлений. Однако сколько раз в день нужно кормить своего пушистого друга?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Собаки

Для взрослых собак рекомендуется делить суточную норму корма на два приема. Если есть возможность, лучше разделить на три порции — это улучшает пищеварение. Пожилым собакам желательно давать еду три-четыре раза в день, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительную систему.

Щенков стоит кормить как минимум трижды в день, так как их желудки меньше, а обмен веществ быстрее.

Кошки

Кошки склонны есть небольшими порциями в течение дня, поэтому им можно оставлять еду на целый день. Однако если кошка ест слишком жадно, такой метод может не подойти.

В жаркую погоду питомцы могут терять аппетит. В этом случае их лучше кормить в прохладные часы — рано утром или вечером. Всегда важно соблюдать рекомендации ветеринара и указания на упаковке корма.

Общие советы

Чистота посуды для еды и воды имеет решающее значение. Их нужно мыть с мылом перед каждым кормлением. Остатки влажного корма следует убирать через 30 минут, чтобы избежать загрязнения, а сухой корм — через 24 часа.

Миски с едой и водой должны стоять в защищенном от дождя и солнца месте, вдали от зоны, где животное справляет нужду.

Соблюдение этих простых правил поможет поддерживать здоровье вашего питомца и обеспечивать его правильным питанием.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

