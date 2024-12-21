Как птицы эму победили вооруженные силы Австралии

Австралийские ученые обнаружили гнездо с девятью бирюзовыми яйцами редкого прибрежного эму в штате Новый Южный Уэльс.
Этот подвид эму, считающийся исчезающим, известен своей уникальностью и уязвимостью. Эму, также называемые австралийскими страусами, являются символом Австралии и одной из крупнейших птиц в мире.
Прибрежные эму встречаются реже, чем их степные сородичи, и находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и человеческой деятельности.
Интересный эпизод истории связан с этими птицами. В 1932 году в Западной Австралии произошел так называемый "конфликт с эму". Около 20 тысяч птиц мигрировали в поисках еды, разрушая фермерские угодья.
Отчаявшиеся фермеры обратились за помощью к правительству. Министр обороны Джордж Пирс направил отряд солдат, вооруженных пулеметами, чтобы справиться с ситуацией.
Однако эму оказались неожиданно ловкими противниками. Благодаря своей скорости и природным инстинктам птицы сбивались в группы, где каждая стая имела лидера-наблюдателя.
Эти организованные маневры позволяли им избегать обстрелов, что привело к минимальным потерям среди птиц.
После нескольких неудачных попыток, включая использование грузовиков для преследования эму, военные были вынуждены прекратить операцию.
Конфликт вызвал насмешки в прессе, где эму изображались в карикатурной военной форме.
Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) — птица отряда Казуарообразных (лат. Casuariiformes), инфракласса бескилевых птиц. В дикой природе обитает на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями, называемых бушами, распространены на большей части Австралии, но избегают густонасёленных районов и засушливых зон.
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