Как птицы эму победили вооруженные силы Австралии

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Австралийские ученые обнаружили гнездо с девятью бирюзовыми яйцами редкого прибрежного эму в штате Новый Южный Уэльс.

Фото: flickr.com by Umberto Salvagnin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ эму

Этот подвид эму, считающийся исчезающим, известен своей уникальностью и уязвимостью. Эму, также называемые австралийскими страусами, являются символом Австралии и одной из крупнейших птиц в мире.

Прибрежные эму встречаются реже, чем их степные сородичи, и находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и человеческой деятельности.

Интересный эпизод истории связан с этими птицами. В 1932 году в Западной Австралии произошел так называемый "конфликт с эму". Около 20 тысяч птиц мигрировали в поисках еды, разрушая фермерские угодья.

Отчаявшиеся фермеры обратились за помощью к правительству. Министр обороны Джордж Пирс направил отряд солдат, вооруженных пулеметами, чтобы справиться с ситуацией.

Однако эму оказались неожиданно ловкими противниками. Благодаря своей скорости и природным инстинктам птицы сбивались в группы, где каждая стая имела лидера-наблюдателя.

Эти организованные маневры позволяли им избегать обстрелов, что привело к минимальным потерям среди птиц.

После нескольких неудачных попыток, включая использование грузовиков для преследования эму, военные были вынуждены прекратить операцию.

Конфликт вызвал насмешки в прессе, где эму изображались в карикатурной военной форме.

Уточнения

Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) — птица отряда Казуарообразных (лат. Casuariiformes), инфракласса бескилевых птиц. В дикой природе обитает на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями, называемых бушами, распространены на большей части Австралии, но избегают густонасёленных районов и засушливых зон.

