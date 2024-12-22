Потеря питомца: 7 фраз, которых стоит избегать

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чего не стоит говорить людям, потерявшим питомца

Потеря домашнего любимца — серьёзное эмоциональное испытание. Когда кто-то из ваших близких переживает утрату, важно быть чутким и избегать фраз, которые могут усилить его боль. Вот что точно не стоит говорить человеку в такой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хозяин с собакой на морском пляже

"У тебя остались другие питомцы"

Каждое животное уникально, и его утрата — это отдельная боль. Даже если в семье есть другие питомцы, они не могут заменить ушедшего друга. Вместо этого лучше выразите поддержку, например:

"Я понимаю, как это тяжело. Если захочешь поговорить, я рядом".

"Ты можешь завести нового кота или собаку"

Даже если в будущем новый питомец поможет человеку справиться с утратой, предлагать это сразу — неуместно. Утрата требует времени на проживание. Лучше спросите, чем вы можете помочь:

"Как ты себя чувствуешь? Может, я могу что-то для тебя сделать?"

"Мне не нравилось твоё животное"

Ваше мнение о питомце в данный момент совершенно не важно. Для человека, потерявшего друга, это был член семьи. Вместо этого постарайтесь быть поддерживающим:

"Я вижу, как тебе тяжело. Давай я побуду рядом, если захочешь поговорить".

"Ты всё ещё переживаешь?"

У скорби нет временных рамок. Утрата может оставаться болезненной долгое время. Не задавайте вопросов, которые могут заставить человека почувствовать себя некомфортно. Лучше просто спросите:

"Как у тебя дела? Как ты справляешься?"

"Я не любитель кошек (или собак), так что я не могу тебя понять"

Даже если вы сами не испытываете сильной связи с животными, проявите эмпатию. Утрата — это всегда тяжело, независимо от того, кого человек потерял. Вместо этого скажите:

"Я не могу представить, что ты сейчас чувствуешь, но хочу поддержать тебя. Чем я могу помочь?"

"Твой хвостик сейчас в раю"

Эта фраза может быть поддержкой, если человек сам в это верит. Но если вы не уверены в его мировоззрении, лучше избегать подобных высказываний. Можно сказать:

"Ты подарил своему питомцу прекрасную жизнь. Вы были настоящими друзьями".

"По крайней мере, ему больше не больно"

Хотя это может быть правдой, такие слова не уберут боли утраты. Вместо этого лучше выразите свою поддержку честно:

"Мне жаль, что ты переживаешь это. Я здесь, если нужно поговорить или просто побыть рядом".

Как поддержать человека, потерявшего питомца

Выражайте искреннюю эмпатию, например: "Мне жаль, что это случилось. Я готов помочь".

Слушайте, если человек хочет поделиться своими переживаниями.

Уважайте его чувства, даже если они вам не до конца понятны.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

