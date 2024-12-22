Норвегия против: запрет на разведение мопсов и бульдогов

Очаровательные мопсы, ши-тцу, бульдоги и другие собаки с плоскими мордочками вызывают у многих хозяев симпатию. Но в некоторых странах, таких как Норвегия, Великобритания, Канада и Австралия, все активнее обсуждают необходимость ограничения их разведения. Почему же эти породы оказываются в центре таких обсуждений?
Брахицефалические породы собак (с укороченным черепом и плоской мордой) часто сталкиваются с серьезными проблемами здоровья. К ним относятся:
Особенности строения черепа у этих пород вызывают так называемый брахицефалический обструктивный синдром (БОС). Из-за него собакам сложно дышать: узкие ноздри и длинное мягкое нёбо приводят к дискомфорту при вдохе и выдохе.
Проблемы не ограничиваются дыханием. Среди других осложнений:
Далёкие предки современных брахицефалов имели более сбалансированное строение головы и тела. Однако стандарты изменились под влиянием заводчиков, стремившихся сделать собак "милее" на вид. Это привело к усилению породных особенностей, которые выглядят привлекательно, но пагубно сказываются на здоровье животных.
В Норвегии был принят судебный запрет на разведение некоторых пород, направленный на защиту их здоровья. В других странах зоозащитные организации настаивают на пересмотре стандартов и улучшении условий разведения.
Если вы планируете завести собаку брахицефалической породы, важно заранее оценить свои возможности:
Хорошей альтернативой может стать усыновление собаки из приюта, вместо покупки у заводчиков. Это не только уменьшит спрос на щенков с проблемным здоровьем, но и подарит дом животному, которому он необходим.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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