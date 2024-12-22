Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет
Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1
Психиатр объяснил, что такое нервный срыв на примере певицы Анны Седоковой
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Как создать уютный книжный уголок даже в небольшой квартире
Что добавить к праздничному столу, чтобы утро было лёгким
Окна на первом этаже: 10 лучших способов сохранить приватность
Заводы Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке ждёт очень мрачное будущее
Горькие огурцы больше не проблема: три секрета

Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам

1:51
Зоосфера

Зачем мама-кошка отгрызает усы своим котятам

Кошки, заботясь о потомстве, могут демонстрировать поведение, которое кажется странным для людей. Например, иногда мама-кошка отгрызает усы своим котятам. Это может вызвать тревогу у хозяев, но на самом деле — это естественный процесс, связанный с инстинктами.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Что такое вибриссы

Кошачьи усы, или вибриссы, — это не просто декоративный элемент. Это орган чувств, который помогает животным ориентироваться в пространстве. Каждый ус окружён нервными окончаниями, позволяя кошке буквально "ощупывать" окружающий мир, даже не касаясь предметов.

Почему кошка удаляет усы котятам

Маленькие котята, движимые любопытством, часто пытаются уползти подальше от мамы. Поскольку их зрение на начальном этапе жизни развито слабо, вибриссы становятся основным "навигатором".

Отгрызая усы, мама-кошка ограничивает передвижения малышей, чтобы они не покинули безопасное место. Это особенно важно, если потомство большое и уследить за всеми детёнышами одновременно сложно.

Как это работает

  • Без усов котята теряют способность эффективно ориентироваться.
  • Они остаются рядом с мамой, избегая опасных ситуаций.
  • Вибриссы быстро отрастают — обычно через несколько дней.

Однако, если кошка решает, что её дети ещё не готовы к самостоятельным исследованиям, она может повторить процесс.

Что нельзя делать людям

Отрезать усы взрослой кошке категорически не рекомендуется. Лишённый вибрисс, питомец испытывает сильный стресс и теряет способность ориентироваться в пространстве. Даже если усы отрастут, животное проведёт несколько дней в состоянии дискомфорта.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Горькие огурцы больше не проблема: три секрета
Россияне стали реже выкупать имущество из ломбарда
Рельефная спина и мощные плечи после 50 лет: зимняя тренировка для любого возраста
Анастасия Панина рассказала, что стала актрисой случайно
Секреты зимнего макияжа: как не поддаться сухости и раздражениям
Новый этап в разработке космического аппарата "Аист-2Т"
Актёр Ян Цапник раскрыл, как получил роль в известном телесериале с Сергеем Безруковым
Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Как выбрать идеальный брелок для сумки: советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.