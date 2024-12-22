Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зачем мама-кошка отгрызает усы своим котятам

Кошки, заботясь о потомстве, могут демонстрировать поведение, которое кажется странным для людей. Например, иногда мама-кошка отгрызает усы своим котятам. Это может вызвать тревогу у хозяев, но на самом деле — это естественный процесс, связанный с инстинктами.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Что такое вибриссы

Кошачьи усы, или вибриссы, — это не просто декоративный элемент. Это орган чувств, который помогает животным ориентироваться в пространстве. Каждый ус окружён нервными окончаниями, позволяя кошке буквально "ощупывать" окружающий мир, даже не касаясь предметов.

Почему кошка удаляет усы котятам

Маленькие котята, движимые любопытством, часто пытаются уползти подальше от мамы. Поскольку их зрение на начальном этапе жизни развито слабо, вибриссы становятся основным "навигатором".

Отгрызая усы, мама-кошка ограничивает передвижения малышей, чтобы они не покинули безопасное место. Это особенно важно, если потомство большое и уследить за всеми детёнышами одновременно сложно.

Как это работает

Без усов котята теряют способность эффективно ориентироваться.

Они остаются рядом с мамой, избегая опасных ситуаций.

Вибриссы быстро отрастают — обычно через несколько дней.

Однако, если кошка решает, что её дети ещё не готовы к самостоятельным исследованиям, она может повторить процесс.

Что нельзя делать людям

Отрезать усы взрослой кошке категорически не рекомендуется. Лишённый вибрисс, питомец испытывает сильный стресс и теряет способность ориентироваться в пространстве. Даже если усы отрастут, животное проведёт несколько дней в состоянии дискомфорта.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



