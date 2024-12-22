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Как масса тела влияет на сон животных

1:34
Зоосфера

Почему коровы спят на животе, а слоны на боку: результаты эксперимента

Ученые из Швейцарии решили разобраться, что влияет на выбор позы сна у животных. Ранее считалось, что поза для отдыха связана с работой пищеварительной системы, но результаты их исследования показали, что дело не только в этом.

Корова
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корова

Размер имеет значение

Зоологи из Швейцарии изучили около двухсот животных, обитателей зоопарков Цюриха и других городов Европы. По итогам наблюдений выяснилось, что крупные млекопитающие, такие как слоны, чаще выбирают боковое положение для сна. Причина в их массе и размере: отдых на боку помогает распределить вес тела и уменьшить нагрузку на внутренние органы.


Жвачные животные и "пищеварительная" теория

Однако для жвачных животных, таких как коровы, эта теория всё же остаётся актуальной. По словам Маркуса Клаусса, жвачные спят на животе, чтобы их пищеварительная система работала эффективно. Эта поза способствует снижению газообразования, возникающего из-за постоянного жевания.

Сон: больше вопросов, чем ответов

Исследователи отметили, что сон — важная часть жизни всех позвоночных, от рыб до человека. Животные проводят во сне треть своей жизни, но до сих пор точно неизвестно, зачем он нужен. Одна из теорий предполагает, что во время сна мозг обрабатывает информацию, а клетки "чинят" повреждённое ДНК.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Автор Дмитрий Тезнев
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