Как масса тела влияет на сон животных

Ученые из Швейцарии решили разобраться, что влияет на выбор позы сна у животных. Ранее считалось, что поза для отдыха связана с работой пищеварительной системы, но результаты их исследования показали, что дело не только в этом.
Зоологи из Швейцарии изучили около двухсот животных, обитателей зоопарков Цюриха и других городов Европы. По итогам наблюдений выяснилось, что крупные млекопитающие, такие как слоны, чаще выбирают боковое положение для сна. Причина в их массе и размере: отдых на боку помогает распределить вес тела и уменьшить нагрузку на внутренние органы.
Однако для жвачных животных, таких как коровы, эта теория всё же остаётся актуальной. По словам Маркуса Клаусса, жвачные спят на животе, чтобы их пищеварительная система работала эффективно. Эта поза способствует снижению газообразования, возникающего из-за постоянного жевания.
Исследователи отметили, что сон — важная часть жизни всех позвоночных, от рыб до человека. Животные проводят во сне треть своей жизни, но до сих пор точно неизвестно, зачем он нужен. Одна из теорий предполагает, что во время сна мозг обрабатывает информацию, а клетки "чинят" повреждённое ДНК.
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