Почему нельзя отпускать питомца гулять одного

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера



Чем опасен самовыгул для домашних питомцев

Многие владельцы считают, что их питомцы способны самостоятельно гулять на улице и безопасно возвращаться домой. Однако такая "свобода" часто оборачивается серьёзными проблемами. Рассмотрим, какие опасности подстерегают кошек и собак во время самовыгула и почему его стоит избегать.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Основные риски самовыгула

Травмы и заболевания.

На улице питомцы могут столкнуться с дворовыми животными, заразиться инфекциями или паразитами, получить раны в драках или из-за падений.

На улице питомцы могут столкнуться с дворовыми животными, заразиться инфекциями или паразитами, получить раны в драках или из-за падений. Автомобили.

Даже самая осторожная собака или кошка не всегда успевает избежать столкновения с транспортом, особенно в городе.

Даже самая осторожная собака или кошка не всегда успевает избежать столкновения с транспортом, особенно в городе. Отравленные приманки.

На улице могут быть разбросаны опасные вещества или приманки, оставленные догхантерами. Домашние питомцы, не зная опасности, могут их съесть.

На улице могут быть разбросаны опасные вещества или приманки, оставленные догхантерами. Домашние питомцы, не зная опасности, могут их съесть. Кражи.

Породистые животные или те, кто выглядит ухоженно, часто становятся мишенью для кражи. Их могут украсть прохожие или догхантеры.

Породистые животные или те, кто выглядит ухоженно, часто становятся мишенью для кражи. Их могут украсть прохожие или догхантеры. Потеря или одичание.

Испуганный питомец может убежать далеко от дома, потеряться и даже одичать. Вернуться самостоятельно кошке или собаке будет крайне сложно.

Испуганный питомец может убежать далеко от дома, потеряться и даже одичать. Вернуться самостоятельно кошке или собаке будет крайне сложно. Отлов и приют.

Бродячих животных отлавливают и отправляют в приюты. Домашний питомец рискует оказаться в этой категории.

Почему контроль важен

Когда хозяин сопровождает питомца, он защищает его от многих рисков:

В случае опасности может вмешаться, предотвратив конфликт или травму.

Контролирует поведение животного, предотвращая бегство, драки и поедание опасных предметов.

Гуляет с питомцем на поводке или в шлейке, что исключает внезапные побеги.

Даже если питомец прекрасно ориентируется на местности, это не гарантирует его безопасности без сопровождения.

Законодательные аспекты

Самовыгул домашних животных запрещён Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными". Хозяин обязан обеспечивать безопасность питомца и окружающих. Если кошка или собака находится на улице без присмотра, владельцу грозит штраф.

Выводы

Самовыгул — это не свобода для питомца, а прямая угроза его здоровью и жизни. Чтобы ваш любимец оставался в безопасности, всегда сопровождайте его на прогулках, следуя всем правилам ухода.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



