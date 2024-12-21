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Почему нельзя отпускать питомца гулять одного

2:37
Зоосфера


Чем опасен самовыгул для домашних питомцев

Многие владельцы считают, что их питомцы способны самостоятельно гулять на улице и безопасно возвращаться домой. Однако такая "свобода" часто оборачивается серьёзными проблемами. Рассмотрим, какие опасности подстерегают кошек и собак во время самовыгула и почему его стоит избегать.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Основные риски самовыгула

  • Травмы и заболевания.
    На улице питомцы могут столкнуться с дворовыми животными, заразиться инфекциями или паразитами, получить раны в драках или из-за падений.
  • Автомобили.
    Даже самая осторожная собака или кошка не всегда успевает избежать столкновения с транспортом, особенно в городе.
  • Отравленные приманки.
    На улице могут быть разбросаны опасные вещества или приманки, оставленные догхантерами. Домашние питомцы, не зная опасности, могут их съесть.
  • Кражи.
    Породистые животные или те, кто выглядит ухоженно, часто становятся мишенью для кражи. Их могут украсть прохожие или догхантеры.
  • Потеря или одичание.
    Испуганный питомец может убежать далеко от дома, потеряться и даже одичать. Вернуться самостоятельно кошке или собаке будет крайне сложно.
  • Отлов и приют.
    Бродячих животных отлавливают и отправляют в приюты. Домашний питомец рискует оказаться в этой категории.

Почему контроль важен

Когда хозяин сопровождает питомца, он защищает его от многих рисков:

  • В случае опасности может вмешаться, предотвратив конфликт или травму.
  • Контролирует поведение животного, предотвращая бегство, драки и поедание опасных предметов.
  • Гуляет с питомцем на поводке или в шлейке, что исключает внезапные побеги.

Даже если питомец прекрасно ориентируется на местности, это не гарантирует его безопасности без сопровождения.

Законодательные аспекты

Самовыгул домашних животных запрещён Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными". Хозяин обязан обеспечивать безопасность питомца и окружающих. Если кошка или собака находится на улице без присмотра, владельцу грозит штраф.

Выводы

Самовыгул — это не свобода для питомца, а прямая угроза его здоровью и жизни. Чтобы ваш любимец оставался в безопасности, всегда сопровождайте его на прогулках, следуя всем правилам ухода.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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