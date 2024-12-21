Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее укрытие клубники: натуральный способ борьбы с мышами
Эти продукты становятся опасными в холодильнике
Цены на популярном горнолыжном курорте в Казахстане шокируют
Как правильно подготовиться к новогодним застольям
Hyundai и BAIC объединяются для глобального прорыва
Боксёрские успехи Александра Усика: от первого поражения до абсолютного чемпиона мира
Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову
Как раз и навсегда побороть беспорядок с проводами с помощью туалетных втулок
Топ-5 ошибок, которых необходимо избежать при выращивании рассады. Делимся с вами!

Белковый рацион для кошки: кому подходит, а кому нет

2:02
Зоосфера

Подходит ли вашей кошке белковая диета

Белковые диеты становятся всё более популярными, особенно среди спортсменов, но может ли такая диета подойти вашей кошке? Разберёмся, когда белковая диета полезна, а когда — противопоказана.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Когда белковая диета полезна

  1. Кошки с избыточным весом.
    Лишний вес у кошек может привести к артриту, болям в суставах, диабету и другим проблемам. Белковая диета помогает поддерживать нормальный вес и уменьшать риски для здоровья. Диетические корма с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов — отличный выбор для таких случаев. Однако будьте осторожны: в некоторых ситуациях такая диета может способствовать набору веса.

  2. Кошки с диабетом.
    Высокобелковый рацион с минимальным содержанием углеводов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что крайне важно для кошек, страдающих диабетом.

Когда белковая диета противопоказана

  1. Заболевания печени.
    При проблемах с печенью переработка большого количества белка становится затруднительной.

  2. Заболевания почек.
    Почки, особенно при их патологиях, могут с трудом справляться с фильтрацией избыточного белка.

Что важно знать о белковой диете

  • Сбалансированность рациона.
    Диета должна содержать не только белки, но и все необходимые элементы. Исключительно белковый рацион может навредить вашему питомцу.

  • Длительность и контроль.
    Белковую диету часто нужно соблюдать в течение долгого времени, а иногда — и навсегда. Но вводить её нужно только под контролем ветеринара.

  • Индивидуальный подход.
    Перед началом белковой диеты проконсультируйтесь с ветеринаром. Он определит потребности вашей кошки, предложит подходящий рацион и поможет избежать негативных последствий.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Последние материалы
Психиатр раскрыл, как бороться с рождественский депрессией
Лёгкий десерт с белым шоколадом: готовим творожную запеканку
Прокачка нефти по трубопроводу Дружба возобновлена
Новогодний стол без разочарований: как выбрать качественную икру
Новогодние рейды ГИБДД: чего ждать автомобилистам в праздничные дни
Ваш биологический возраст растёт вместе с температурой
Как превратить кошачьи игры в дрессировку
Эти деревья мешают расти другим: не сажайте их вместе
Пять основных ошибок в уходе за кожей лица зимой — их совершают почти все женщины
В Венгрии горнолыжный курорт готовится к открытию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.