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Как превратить кошачьи игры в дрессировку

2:25
Зоосфера

Можно ли научить кошку играть в «принеси мячик»

Кошки — это не собаки, но они тоже могут освоить игру «принеси мячик». Главное — терпение, положительные эмоции и правильный подход. Вот как это сделать.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

С чего начать

  1. Терпение — ваш главный союзник.
    Не ждите мгновенных результатов. Кошки не реагируют на негатив, а скорее теряют интерес, если чувствуют раздражение владельца. Задача первой тренировки — заинтересовать питомца. Даже небольшой успех — это уже шаг вперёд!

  2. Учитывайте особенности кошачьего настроения.
    Кошки могут забывать то, чему уже научились, или просто отказаться играть. Не расстраивайтесь, перенесите занятие на другое время. Главное — общение и удовольствие от процесса.

Как сформировать положительные ассоциации

  1. Используйте вкусняшки.
    Небольшие порции любимого лакомства помогут кошке связать выполнение команды с приятными эмоциями.

  2. Вводите дополнительные стимулы.
    Например, щелчок пальцами или похвала. Это создаст у кошки привычку ассоциировать определённые действия с успехом.

Усложняйте тренировки

  1. Начните с простого: тихая обстановка, отсутствие отвлекающих факторов.

  2. Постепенно переходите к сложным условиям: включайте музыку, меняйте локацию, пробуйте на улице.

Какой инвентарь выбрать

  1. Используйте любимую игрушку кошки, а не просто мячик. Это увеличит её интерес.
  2. Регулярные, но короткие тренировки (от одной минуты) помогут закрепить успех.

Поэтапная схема обучения

  1. Зрительный контакт с мячиком.
    Кошка должна заметить игрушку и проявить к ней интерес.

  2. Первые действия.
    Она может попробовать игрушку на вкус или схватить лапами.

  3. Перенос игрушки.
    Пусть кошка попробует унести её с одного места на другое.

  4. Бросок на небольшое расстояние.
    Вы бросаете игрушку, а кошка возвращает её ближе к вам.

  5. Держать и возвращать.
    Кошка учится не просто носить игрушку, а приносить её в ваши руки или класть рядом.

  6. Закрепление успеха.
    Повторяйте все этапы, пока питомец не освоит игру полностью.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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