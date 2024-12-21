Видят ли домашние животные сны? Вот что показали исследования

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Предположение

Вопрос о том, видят ли домашние животные сны, до сих пор является предметом научных исследований.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Несмотря на сложность определения того, что именно испытывают животные во время сна, исследования показывают, что некоторые животные, в том числе млекопитающие, такие как собаки и кошки, демонстрируют паттерны мозговой активности во время сна, которые напоминают те, которые ассоциируются со сновидениями у людей.

Эти паттерны, известные как быстрый сон (REM), указывают на повышенную активность мозга и часто связаны со сновидческими состояниями у людей. Наблюдения за животными во время быстрого сна показали различное поведение, такое как подергивания, движения лап и вокализации, которые напоминают действия, которые они выполняют во время бодрствования.

Эти наблюдения позволяют предположить, что животные могут быть вовлечены в некоторую форму сновидческого опыта во время быстрого сна. Например, собаки могут демонстрировать беговые или преследующие движения, в то время как кошки могут проявлять охотничье поведение.

Однако, поскольку животные не могут передать свои субъективные переживания, трудно окончательно определить, видят ли они сны и каково может быть содержание этих снов.

Необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы получить более глубокое понимание сновидческих состояний у животных.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

