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Как помочь питомцу, если он плохо спит

1:51
Зоосфера

Как понять, что нервная система вашего питомца перегружена

Домашние животные, такие как кошки и собаки, проводят значительную часть дня во сне. Это не просто их привычка, а генетически обусловленная потребность. Однако недостаток сна может быть тревожным сигналом, указывающим на проблемы с нервной системой.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Сколько сна нужно питомцу

  • Взрослые кошки и собаки спят от 12 до 18 часов в сутки.
  • Щенки и котята, а также пожилые животные могут спать до 20 часов.

Если ваш питомец спит меньше 12 часов, это повод задуматься. Короткий сон — не признак энергичности, а возможный сигнал о перегрузке нервной системы.

Признаки перегрузки

Когда нервная система перегружена, животное становится неспособным расслабиться и полноценно уснуть. Даже если питомцу удаётся заснуть, сон остаётся поверхностным и не приносит восстановления.

Опасные признаки:

  • Частое бодрствование, даже ночью.
  • Неспособность найти комфортное место для отдыха.
  • Беспокойное поведение, отказ от игр или, наоборот, чрезмерная активность.

Что делать владельцам

  1. Посетите ветеринара.
    Если вы заметили, что питомец стал спать меньше, обязательно покажите его специалисту. Ветеринар поможет выявить причины проблемы и предложит подходящее решение.

  2. Следуйте рекомендациям.
    После осмотра вы получите советы по уходу за питомцем, которые помогут ему вернуться к нормальному режиму сна.

  3. Создайте спокойную обстановку.
    Постарайтесь обеспечить вашему питомцу тишину и комфорт в месте для отдыха. Избегайте громких звуков и стрессовых ситуаций.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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