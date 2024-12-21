Что делать, если кошка неожиданно проявляет агрессию

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что делать, если кошка стала агрессивной: советы владельцам

Домашняя кошка, как бы ласкова она ни была, всегда остаётся хищником. Иногда питомцы могут проявлять агрессию, и разобраться с этим поведением бывает непросто. Узнаем, что может стать причиной агрессивности и как справиться с этим.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

Почему кошка становится агрессивной

Половая активность.

Некастрированные или нестерилизованные животные нередко проявляют агрессию в период полового созревания. Конкуренция за территорию.

Если в доме появилось другое животное, кошка может чувствовать угрозу и пытаться доминировать. Боль или дискомфорт.

Когда кошка испытывает боль, она старается защищать себя, даже если агрессия направлена на владельца. В таких ситуациях важно показать питомца ветеринару. Недостаток внимания или стресс.

Животные, растущие без должного ухода, либо столкнувшиеся с жестоким отношением, склонны к агрессивному поведению.

Что делать владельцам

Обратитесь к ветеринару.

Если кошка внезапно стала агрессивной, первым шагом должно быть посещение ветклиники. Это поможет исключить заболевания или другие физические проблемы. Обеспечьте прививки.

Даже если кошка не покидает квартиру, она должна быть вакцинирована. Бешенство и другие болезни могут передаваться через насекомых или при контакте с заражёнными предметами. Используйте пульверизатор.

В крайних случаях можно слегка побрызгать на агрессивную кошку холодной водой. Это действенный, но гуманный способ успокоить животное. Применяйте успокаивающие запахи.

Используйте ароматы, которые нравятся кошкам, например, феромоны, чтобы помочь питомцу расслабиться. Успокоительные препараты.

Если другие методы не помогают, ветеринар может порекомендовать специальные успокаивающие средства для кошек.

Как избежать агрессии

Чтобы снизить риск агрессивного поведения, уделяйте внимание питомцу, обеспечивайте комфортные условия и не забывайте об играх. Домашняя кошка, получающая достаточно любви и заботы, реже проявляет агрессию.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



