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Как цвет глаз связан с породой собаки

2:33
Зоосфера

Какого цвета бывают глаза у собак

Цвет глаз у щенков определяется ещё до их рождения на генетическом уровне. Самый распространённый вариант — карий, но есть и другие интересные оттенки, включая голубой, зелёный, янтарный и даже гетерохромию. Давайте разберёмся, что влияет на эти цвета и у каких пород встречаются разные оттенки.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Карие глаза

Карий цвет — самый распространённый у собак. Интенсивность оттенка зависит от уровня меланина в радужной оболочке: чем его больше, тем темнее глаза. Темно-карие глаза чаще всего встречаются у гончих, немецких овчарок, боксёров и золотистых ретриверов. Светло-карие глаза — более редкое явление, характерное для хаски, борзых и питбулей.

Интересно, что у темноглазых родителей иногда рождаются светлоглазые щенки, а вот обратная ситуация — крайне редка.

Янтарные глаза

Янтарный (медовый) оттенок появляется под влиянием разбавленного эумеланина или рецессивных генов. Он характерен для кламбер-спаниелей, британских спаниелей и некоторых ретриверов. Однако у собак с янтарными глазами иногда могут быть проблемы с участием в выставках, если оттенок обусловлен смешением пород.

Голубые глаза

Голубые глаза — редкость для взрослых собак, но их часто можно увидеть у щенков. Обычно это связано с геном Мерле, который влияет на пигментацию шерсти и радужки. Голубые глаза встречаются у хаски, далматинцев, корги, австралийских овчарок и других пород. Однако собаки с этим геном могут иметь предрасположенность к проблемам со слухом и зрением.

Зелёные глаза

Зелёный цвет глаз — настоящая редкость. Его также связывают с геном Мерле, поэтому у зеленоглазых собак важно уделять внимание их здоровью. Такой оттенок встречается у хаски, питбулей и собак смешанных пород.

Гетерохромия

Гетерохромия бывает двух видов:

  • Полная — когда глаза у собаки разного цвета.
  • Частичная — одна радужка содержит два или более оттенка.

Гетерохромия часто передаётся по наследству или развивается из-за болезни. Этот эффект характерен для хаски, австралийских овчарок, бордер-колли, корги и немецких догов.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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