В чём причина странного поведения собаки во время еды

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака переворачивает миску с кормом

Если ваша собака переворачивает миску с кормом, это не обязательно каприз или плохое поведение. За этим могут скрываться вполне объяснимые причины, которые стоит понять.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Возможные причины

Волнение.

Собака может переворачивать миску от радости, например, когда вы приходите домой. Это способ выразить эмоции, которые она не может контролировать. Желание привлечь внимание.

Иногда питомцы используют такой жест, чтобы вы обратили на них внимание. Возможно, они хотят, чтобы вы их погладили или поиграли. Страх перед миской.

Некоторых собак пугают звуки, которые издает миска, особенно если она металлическая. В таких случаях питомцу проще доставать корм лапой или носом и есть его с пола. Неудобство.

Если миска слишком легкая или скользкая, она может двигаться во время еды, что раздражает собаку.

Что делать

Закрепите правильное поведение.

Поощряйте собаку, когда она ест из миски спокойно. Похвала и лакомства помогут закрепить привычку. Не наказывайте питомца.

Наказание в такой ситуации только усилит стресс или недовольство, а проблему не решит. Купите подходящие миски.

Для нескольких собак выбирайте разные миски и размещайте их в отдельных зонах, чтобы исключить конкуренцию. Для одного питомца подберите устойчивую емкость с противоскользящим дном. Если миска пугает собаку, лучше заменить её на пластиковую или керамическую. Установите четкий порядок.

Кормите собаку в определённом месте и в одно и то же время. Это создаст привычку и чувство безопасности.