Почему собакам нельзя сладкое: главная опасность шоколада

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли угощать собаку шоколадом и сладостями

Иногда хочется побаловать питомца чем-то вкусным, но сладости — это совсем не то, что можно предложить собаке. Почему? Разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

Почему собакам нельзя сладкое

Организм собак плохо усваивает глюкозу. Сладости могут вызвать у питомца расстройства пищеварения, аллергические реакции и даже серьёзные проблемы со здоровьем. Кроме того, избыточное потребление калорий приводит к ожирению, что влечёт за собой диабет, сердечно-сосудистые заболевания и сокращение продолжительности жизни.

Особенно опасен для собак шоколад. В его составе есть кофеин и теобромин — вещества, токсичные для животных. Эти компоненты сильно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, так как собачий организм не способен эффективно их перерабатывать. Даже небольшой кусочек шоколада может привести к отравлению.

Симптомы отравления шоколадом:

рвота,

дрожь или судороги,

учащённое сердцебиение,

общее ухудшение состояния.

Особую опасность представляет тёмный шоколад и какао-порошок, поскольку в них высокая концентрация теобромина. Чтобы избежать трагедии, держите любые шоколадные изделия вне досягаемости вашего питомца.

Чем заменить сладости

Если вы хотите угостить собаку чем-то вкусным, обратите внимание на фрукты и овощи. Хорошим выбором станут яблоки (как сладкие, так и кислые сорта). Однако и с такими лакомствами важно соблюдать меру, чтобы не навредить здоровью питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



