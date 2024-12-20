Три ошибки при выборе костей для питомца

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие кости можно давать собакам: 3 главных правила

Кажется, что собаки и кости — это идеальная пара, но все не так просто. Разберемся, какие кости действительно безопасны для питомцев.

Фото: flickr.com by jimbomack66, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Чем полезны кости для собак

Жевание костей — это не только способ занять собаку. Этот процесс стимулирует выработку слюны, помогает бороться с зубным налетом и предотвращает заболевания десен. Кроме того, такое занятие снижает риск, что питомец будет часто вылизывать или царапать свои лапы, что тоже полезно для здоровья.

Основные правила для владельцев собак

Чтобы кости приносили питомцу только пользу, соблюдайте три простых правила:

Кости должны быть сырыми и крупными.

Вареные кости становятся слишком мягкими, и собака может их разгрызть, что опасно. Также избегайте давать куриные кости — они слишком маленькие и могут застрять в дыхательных путях. Контролируйте процесс жевания.

Не оставляйте собаку с костью без присмотра. Следите, чтобы питомец не разгрызал ее на мелкие осколки, которые могут травмировать пищевод или застрять в горле. Забирайте кость через 10-15 минут.

Это снизит риск повреждения зубов и переедания. Храните недогрызенную кость в холодильнике — она останется свежей 3-4 дня и сможет снова порадовать вашего любимца.

Чем можно заменить кости

Если вы не хотите давать питомцу настоящие кости, есть отличные альтернативы. Например:

косточки из сыромятной кожи,

мясные палочки,

вяленые свиные уши.

Эти лакомства безопасны, но тоже требуют контроля во время жевания. Заботьтесь о своем питомце, следуя этим простым рекомендациям, и он будет здоров и доволен.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



