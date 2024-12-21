Нужны ли собакам зимние ботинки?

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачьи лапы прекрасно адаптируются к различным условиям. Толстая кожа подушечек надежно защищает их от перепадов температур и неровностей поверхности, а когти обеспечивают дополнительное сцепление и тягу, что особенно важно в условиях снега и льда.

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Так ли уж необходима собакам зимняя обувь?

Не всегда и не всем. Большинство псовых без проблем бегают по обледенелой земле благодаря особой противоточной системе теплообмена, которая действует в их нижних конечностях.

Проще говоря, собачьи лапы способны выдерживать более низкие температуры, чем другие части тела. Именно поэтому многие питомцы не только не нуждаются в обуви, но и могут воспринимать её как наказание.

Однако существуют породы и отдельные собаки, которые особенно чувствительны к холоду. Даже если их носят на руках, им всё равно лучше надевать сапожки, чтобы избежать переохлаждения.

Кроме того, обувь может стать необходимым средством защиты от реагентов и мелких ран, которые могут нанести гораздо больший вред лапам, чем холод. Соль и песок, которыми посыпают дороги в городе, могут серьёзно повредить кожу подушечек и когти.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



