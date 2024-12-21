Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная или электрическая: плюсы и минусы зубных щеток
Tesla сообщает о массовом отзыве автомобилей в США
Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого
Скорость, удар, побег: детали смерти петербужца на Пхукете
Почему опасно слишком резко пытаться избавиться от набранных за праздники калорий?
Стиль и комфорт: три главных правила выбора мебели для спальни
Сигналы, которые подтверждают связь между вами и вашей собакой
Ваша лучшая морковь в 2025 году: какие сорта не подведут
Проблема сухих губ зимой: как выбрать эффективный бальзам

Нужны ли собакам зимние ботинки?

1:16
Зоосфера

Собачьи лапы прекрасно адаптируются к различным условиям. Толстая кожа подушечек надежно защищает их от перепадов температур и неровностей поверхности, а когти обеспечивают дополнительное сцепление и тягу, что особенно важно в условиях снега и льда.

Ездовые собаки
Фото: freepik.com by vwalakte is licensed under Free More info
Ездовые собаки

Так ли уж необходима собакам зимняя обувь?

Не всегда и не всем. Большинство псовых без проблем бегают по обледенелой земле благодаря особой противоточной системе теплообмена, которая действует в их нижних конечностях.

Проще говоря, собачьи лапы способны выдерживать более низкие температуры, чем другие части тела. Именно поэтому многие питомцы не только не нуждаются в обуви, но и могут воспринимать её как наказание.

Однако существуют породы и отдельные собаки, которые особенно чувствительны к холоду. Даже если их носят на руках, им всё равно лучше надевать сапожки, чтобы избежать переохлаждения.

Кроме того, обувь может стать необходимым средством защиты от реагентов и мелких ран, которые могут нанести гораздо больший вред лапам, чем холод. Соль и песок, которыми посыпают дороги в городе, могут серьёзно повредить кожу подушечек и когти.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью
Наука и техника
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью Аудио 
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт
Еда и рецепты
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт Аудио 
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Скорость, удар, побег: детали смерти петербужца на Пхукете
Почему опасно слишком резко пытаться избавиться от набранных за праздники калорий?
Стиль и комфорт: три главных правила выбора мебели для спальни
Сигналы, которые подтверждают связь между вами и вашей собакой
Ваша лучшая морковь в 2025 году: какие сорта не подведут
Проблема сухих губ зимой: как выбрать эффективный бальзам
Нужны ли собакам зимние ботинки?
С пользой и без неё — эксперты рассказали о системах помощи водителю
Секреты кулинарии: как хрен улучшает вкус ваших любимых овощей
Рулетики с крабовыми палочками и творожным сыром — отличный пример праздничной закуски за пять минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.