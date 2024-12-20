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6 традиционных зимних опасностей, подстерегающих питомцев на улице

Зоосфера

К сожалению, зимой на улице собак подстерегает немало опасностей, с которыми они могут столкнуться во время прогулки. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Гололёд.

Пёс может поскользнуться и упасть сам, а может — из-за вас и вместе с вами. Хорошо, если вы не свалитесь сверху. В любом случае, это может привести к вывихам, растяжениям и даже переломам.

"Сюрпризы" под снегом.

Не самые приятные "сюрпризы" могут скрываться под снегом: битое стекло, гвозди и другие опасные предметы. Холод притупляет боль и сужает сосуды, поэтому кровотечение может сразу не открыться, и рана останется незамеченной.

Будьте бдительны: под снегом могут также находиться незакреплённые канализационные люки.

Переохлаждение.

Особенно опасно для пожилых собак и щенков, а также для короткошёрстных и коротколапых пород. Возить живот по снегу не просто неприятно — это может быть опасно для здоровья.

Обморожение.

Самые нежные места, такие как ушки, подушечки лап, хвосты, кончики носов и так далее, особенно подвержены обморожению.

Химические реагенты.

Они не только растворяют снег и лёд, но и могут разъедать кожу лап.

Аллергия.

Как ни странно, питомец может заработать аллергию зимой на улице. На снегу оседают вредные выхлопы, антифриз, растворители и другие химикаты — пёс может вернуться домой с сильным зудом.

Кстати, холодовая аллергия тоже бывает, особенно у шарпеев.

Уточнения

Реаге́нт — химический термин.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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