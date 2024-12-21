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Простые и гуманные способы защитить мебель от кошачьих когтей

1:47
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы продолжают точить когти о мебель, несмотря на наличие когтеточки. Чтобы защитить диван или кресло от когтей, можно воспользоваться несколькими простыми и гуманными методами.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

1. Использование двухстороннего скотча

Одним из эффективных решений является применение двухстороннего скотча. Обклейте им те участки мебели, которые особенно привлекательны для вашей кошки. Липкая поверхность вызывает у большинства питомцев дискомфорт, и они быстро теряют интерес к этим зонам.

2. Учет предпочтений кошки при выборе мебели

Если вы знаете, что ваша кошка предпочитает определённые текстуры, выбирайте мебель с гладкой и мягкой обивкой. Изделия с неровной поверхностью или грубой тканью, напротив, привлекают кошек и становятся их излюбленными местами для заточки когтей.

3. Альтернативный подход: уступите одно место

Если все методы не работают, рассмотрите вариант оставить одно старое кресло или стул для любимца. Это даст кошке возможность удовлетворять свой инстинкт, а остальная мебель останется в безопасности.

Что делать нельзя

Категорически не рекомендуется прибегать к радикальным мерам, таким как удаление когтей. Эта жестокая процедура не только приносит животному боль, но и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, включая нарушение походки и хроническую боль.

Заключение

Сохранить мебель и при этом обеспечить кошке комфортные условия для её природных инстинктов — вполне реально. Главное, помнить о гуманном подходе и учитывать особенности поведения своего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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