Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди часто очеловечивают поведение домашних животных, особенно кошек, и приписывают им мистические или суеверные мотивы. Однако привычка кошек спать в постели с хозяином имеет вполне простое и рациональное объяснение.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Почему кошки любят спать с хозяином

Тепло

С наступлением холодов кошкам требуется больше энергии для поддержания тепла. Несмотря на густую шерсть, питомцы могут искать дополнительный источник обогрева, таким как радиатор или тепло человеческого тела. Сон рядом с хозяином помогает кошке комфортно согреться.

Комфорт

Жесткий радиатор или холодный пол под ним не могут сравниться с мягкой и уютной постелью. Домашние кошки отлично понимают, что кровать хозяина — это не только тепло, но и максимальный комфорт.

Безопасность

Инстинкт самосохранения играет ключевую роль. Даже в домашних условиях кошка предпочитает спать в месте, которое кажется ей максимально защищённым от потенциальных угроз. Лежа рядом с хозяином, питомец чувствует себя в полной безопасности.

Любовь и доверие

Иногда всё гораздо проще. Если кошка спит рядом с вами, это означает, что она доверяет вам и испытывает к вам привязанность. Такой жест — это выражение любви и дружбы.

Привычка кошек спать в постели с хозяином — это сочетание поиска тепла, комфорта, безопасности и привязанности. Для них это естественный способ выразить свою любовь и создать максимально удобные условия для отдыха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

