Овощи в рационе собаки: польза или вред

Включение овощей в рацион собаки может быть полезным дополнением, если соблюдать меру. Овощи поддерживают здоровье питомца, но их избыток может нарушить баланс питания и навредить. Специалисты Университета Флориды отмечают важность сбалансированного питания и предостерегают от фанатичного включения овощей в рацион собаки.
Сбалансированный рацион обычно обеспечивается качественным сухим кормом, который содержит все необходимые витамины и минералы. Если в дополнение к корму включить слишком много овощей, это может привести к избытку определённых питательных веществ, что негативно скажется на здоровье собаки.
Избегайте продуктов, которые могут навредить, например:
Совет от ветеринара
При составлении рациона для вашего питомца обратитесь к ветеринару. Он учтёт возраст, породу и общее состояние здоровья собаки, чтобы порекомендовать оптимальное меню. Индивидуальный подход позволит сохранить баланс и здоровье вашего питомца.
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