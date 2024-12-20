Овощи в рационе собаки: польза или вред

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Включение овощей в рацион собаки может быть полезным дополнением, если соблюдать меру. Овощи поддерживают здоровье питомца, но их избыток может нарушить баланс питания и навредить. Специалисты Университета Флориды отмечают важность сбалансированного питания и предостерегают от фанатичного включения овощей в рацион собаки.

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

Почему нельзя переусердствовать с овощами

Сбалансированный рацион обычно обеспечивается качественным сухим кормом, который содержит все необходимые витамины и минералы. Если в дополнение к корму включить слишком много овощей, это может привести к избытку определённых питательных веществ, что негативно скажется на здоровье собаки.

Как правильно подкармливать собаку овощами

Используйте овощи в умеренном количестве, например, как замену лакомств.

Перед подачей овощи лучше отваривать — это облегчит их усвоение организмом.

Подкармливайте питомца безопасными продуктами, такими как брокколи, морковь и стручковая фасоль.

Избегайте продуктов, которые могут навредить, например:

лука,

авокадо,

грибов.

Совет от ветеринара

При составлении рациона для вашего питомца обратитесь к ветеринару. Он учтёт возраст, породу и общее состояние здоровья собаки, чтобы порекомендовать оптимальное меню. Индивидуальный подход позволит сохранить баланс и здоровье вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

