Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы маленьких собак ошибочно полагают, что их питомцам не нужны прогулки. Они считают, что чихуахуа или йоркширскому терьеру достаточно побегать по балкону или в квартире, в то время как крупные собаки выходят на улицу вместе с хозяевами. Однако это заблуждение: прогулка необходима для собак любого размера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Почему прогулки важны даже для маленьких собак

Прогулка — это не только возможность справить нужду, но и важный элемент физической и умственной нагрузки. Если собака будет проводить всё время в квартире, она начнёт скучать, что может привести к нежелательному поведению. Среди частых проявлений скуки — громкий лай, порча мебели, разгрызание обуви и другие деструктивные действия.

Даже миниатюрным породам требуется ежедневный выгул длительностью 20-30 минут. Конкретное время зависит от здоровья и уровня активности собаки, но ежедневные прогулки необходимы всем, без исключения.

Польза прогулок за пределами дома

Если вы живёте в частном доме и ваша собака свободно гуляет во дворе, это не заменяет регулярных прогулок за пределами участка. Выводя питомца в новый для него мир, вы:

Позволяете изучать окружающие звуки, запахи и обстановку.

Даете возможность социализироваться, познакомиться и пообщаться с другими собаками.

Способствуете разнообразию физической активности, что полезно для здоровья и настроения вашего питомца.

Прогулки помогают собакам оставаться активными, любознательными и счастливыми, вне зависимости от их размера. Поэтому всегда помните, что даже самый маленький питомец нуждается в ежедневной физической активности и новых впечатлениях.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

