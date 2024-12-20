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Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках

1:52
Зоосфера

Некоторые владельцы маленьких собак ошибочно полагают, что их питомцам не нужны прогулки. Они считают, что чихуахуа или йоркширскому терьеру достаточно побегать по балкону или в квартире, в то время как крупные собаки выходят на улицу вместе с хозяевами. Однако это заблуждение: прогулка необходима для собак любого размера.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Почему прогулки важны даже для маленьких собак

Прогулка — это не только возможность справить нужду, но и важный элемент физической и умственной нагрузки. Если собака будет проводить всё время в квартире, она начнёт скучать, что может привести к нежелательному поведению. Среди частых проявлений скуки — громкий лай, порча мебели, разгрызание обуви и другие деструктивные действия.

Даже миниатюрным породам требуется ежедневный выгул длительностью 20-30 минут. Конкретное время зависит от здоровья и уровня активности собаки, но ежедневные прогулки необходимы всем, без исключения.

Польза прогулок за пределами дома

Если вы живёте в частном доме и ваша собака свободно гуляет во дворе, это не заменяет регулярных прогулок за пределами участка. Выводя питомца в новый для него мир, вы:

  • Позволяете изучать окружающие звуки, запахи и обстановку.
  • Даете возможность социализироваться, познакомиться и пообщаться с другими собаками.
  • Способствуете разнообразию физической активности, что полезно для здоровья и настроения вашего питомца.

Прогулки помогают собакам оставаться активными, любознательными и счастливыми, вне зависимости от их размера. Поэтому всегда помните, что даже самый маленький питомец нуждается в ежедневной физической активности и новых впечатлениях.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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