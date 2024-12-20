Сон домашних животных: как распознать проблемы и помочь

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки и кошки, как правило, проводят значительную часть дня во сне. Взрослым питомцам необходимо от 12 до 18 часов сна ежедневно, а для щенков, котят или пожилых животных этот показатель может достигать 18-20 часов. Однако если ваш четвероногий друг спит меньше 12 часов в сутки, это вовсе не повод для радости.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Почему недостаток сна у питомца — это тревожный сигнал

Продолжительный сон у собак и кошек — это не просто привычка, а биологическая потребность, заложенная генетически. Он необходим для восстановления энергии, поддержания физического и психического здоровья. Если питомец спит меньше нормы, это может свидетельствовать о перегрузке его нервной системы.

Животное, испытывающее стресс или нервное напряжение, часто не может расслабиться и глубоко уснуть. Даже если ему удаётся задремать, такой сон обычно оказывается поверхностным и недостаточным для полноценного восстановления.

Что делать, если питомец мало спит

Если вы заметили, что ваш пёс или кошка страдают от нехватки сна, обязательно обратитесь к ветеринару. Специалист поможет выявить причины нервной перегрузки, такие как:

стрессовые ситуации,

хронические болезни,

неправильные условия содержания,

другие возможные факторы.

Ветеринар предоставит рекомендации и подскажет, как помочь питомцу расслабиться и восстановить здоровый режим сна.

Полноценный сон жизненно важен для здоровья и благополучия собак и кошек. Забота о режиме сна вашего питомца — один из ключевых факторов его долгой и счастливой жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

