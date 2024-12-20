Сон домашних животных: как распознать проблемы и помочь

Собаки и кошки, как правило, проводят значительную часть дня во сне. Взрослым питомцам необходимо от 12 до 18 часов сна ежедневно, а для щенков, котят или пожилых животных этот показатель может достигать 18-20 часов. Однако если ваш четвероногий друг спит меньше 12 часов в сутки, это вовсе не повод для радости.
Продолжительный сон у собак и кошек — это не просто привычка, а биологическая потребность, заложенная генетически. Он необходим для восстановления энергии, поддержания физического и психического здоровья. Если питомец спит меньше нормы, это может свидетельствовать о перегрузке его нервной системы.
Животное, испытывающее стресс или нервное напряжение, часто не может расслабиться и глубоко уснуть. Даже если ему удаётся задремать, такой сон обычно оказывается поверхностным и недостаточным для полноценного восстановления.
Если вы заметили, что ваш пёс или кошка страдают от нехватки сна, обязательно обратитесь к ветеринару. Специалист поможет выявить причины нервной перегрузки, такие как:
Ветеринар предоставит рекомендации и подскажет, как помочь питомцу расслабиться и восстановить здоровый режим сна.
Полноценный сон жизненно важен для здоровья и благополучия собак и кошек. Забота о режиме сна вашего питомца — один из ключевых факторов его долгой и счастливой жизни.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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