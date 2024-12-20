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6 признаков, что у вашего щенка началась аллергия

1:55
Зоосфера

Частый зуд и расчесы

Аллергия часто проявляется в виде сильного зуда, из-за чего щенок чрезмерно чешется. Они могут царапать различные части тела, включая уши, лапы, морду и живот. Постоянное расчесывание может привести к покраснению, раздражению и даже выпадению шерсти.

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Проблемы с кожей

Аллергические реакции могут привести к проблемам с кожей, таким как сыпь, крапивница. Вы можете заметить покраснение, отек или приподнятые шишки на коже щенка. Кожа может казаться сухой, шелушащейся или даже образовывать язвы из-за чрезмерного расчесывания.

Хронические ушные инфекции

Аллергия может способствовать рецидивирующим ушным инфекциям у щенков. Если вы заметили, что ваш щенок качает головой, трется ушами о предметы или есть неприятный запах из ушей, это может быть признаком ушной инфекции, связанной с аллергией.

Чрезмерное чихание и кашель

Как и у людей, у щенков с аллергией могут возникать приступы чихания или приступы кашля. Если ваш щенок часто чихает, особенно после контакта с определенными средствами или аллергенами, это может указывать на аллергическую реакцию.

Слезящиеся или красные глаза

Аллергия может привести к тому, что глаза вашего щенка станут красными, слезящимися или зудящими. Вы можете заметить, что ваш щенок часто трогает глаза в попытке облегчить дискомфорт.

Пищеварение

Аллергия также может повлиять на пищеварительную систему вашего щенка. У него может наблюдаться диарея, рвота или частые эпизоды желудочно-кишечного расстройства, которые могут сопровождаться потерей аппетита или изменением консистенции стула.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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