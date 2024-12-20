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Как распознать слабоумие у собаки: 4 тревожных признака

2:00
Зоосфера

Слабоумие у собак — проблема, о которой знают далеко не все владельцы. Это заболевание часто остаётся незамеченным на ранних стадиях, так как внешние признаки могут быть слабыми или вовсе отсутствовать. Однако важно понимать, что собаки, особенно пожилые, не застрахованы от этого недуга.

Английский мастиф
Фото: flickr.com by Fido Factor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Английский мастиф

Основные признаки слабоумия у собак

1. Застывший взгляд

Если собака долго смотрит в одну точку или в пространство, это может указывать на когнитивные изменения. Сначала можно предположить проблемы со зрением, но если питомцу становится сложно выполнять привычные действия, например, открыть дверь лапой, следует обратиться к ветеринару.

2. Проблемы с едой

Одним из симптомов слабоумия является потеря ориентации даже в простых ситуациях. Собака может не найти миску с кормом, даже если она находится совсем рядом. В некоторых случаях питомцы забывают о еде вовсе, что требует немедленного внимания.

3. Ночное беспокойство

Если ваш питомец начинает вести себя беспокойно ночью — лает, воет, бегает по дому, это может быть признаком когнитивных нарушений. Особенно это актуально для собак старше семи лет. Такое поведение не стоит игнорировать, так как оно может быть связано с прогрессирующим заболеванием.

4. Проблемы с туалетом

Приученная к прогулкам собака, вдруг начавшая справлять нужду дома, подаёт тревожный сигнал. Такое поведение может быть связано как с нарушениями мочеполовой системы, так и с когнитивной дисфункцией, особенно у возрастных питомцев.

Что делать

Если вы заметили у своей собаки подобные изменения в поведении, не откладывайте визит к ветеринару. Раннее выявление когнитивных нарушений может помочь замедлить их развитие и улучшить качество жизни питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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