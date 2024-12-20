Предприимчивые фотографы стали предлагать в аренду змей для новогодних фотосессий

В преддверии Нового 2025 года, символом которого станет змея, в интернете появилось множество объявлений с предложением арендовать рептилию для праздничной фотосессии.
На сайтах объявлений можно найти предложения сделать фотографии с удавами и питонами, а также взять в аренду маисовых и мандариновых полозов и других неядовитых змей. Цена вопроса — 1500 рублей за 15-минутную фотосессию.
Кроме того, в некоторых объявлениях предлагают услуги танцовщицы со змеёй, которая будет выглядеть как героиня Сальмы Хайек из фильма "От заката до рассвета".
Автор одного из объявлений утверждает, что благодаря его работе люди убедились, что змеи могут быть не только скользкими, холодными, мокрыми и неприятными, но и медитативными и приятными созданиями.
В российском законодательстве нет прямой нормы, запрещающей подобные фотосессии. Однако закон не допускает физический контакт человека и животного, если у последнего поблизости нет огороженного укрытия, куда можно спрятаться.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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