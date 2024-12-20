Корги Фёдор станет гидом по Череповцу

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Туристско-информационном центре Череповца создается новый увлекательный квест-маршрут, который пройдет по самым значимым местам города. Главным героем этого увлекательного путешествия станет талисман центра — корги по кличке Фёдор.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Маршрут получил название "Иммерсивный променад". Организаторы задумали его как синтез аудиогида, аудиоспектакля и квеста. Повествование будет вестись от лица Фёдора, создавая у участников иллюзию прогулки по городу вместе с собакой.

После завершения маршрута участники вернутся в центр, где их будет ждать сюрприз — раскраска с достопримечательностями города, которая будет перекликаться с тематикой квеста. Также будет разработана сувенирная продукция с изображением Фёдора. Гости центра смогут бесплатно получить открытку с талисманом и отправить её своим близким.

В настоящее время создатели квеста активно работают над его визуализацией, чтобы он стал еще более увлекательным и захватывающим.

Уточнения

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса.

