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Алопеция у домашних животных — это не просто косметическая проблема

0:58
Зоосфера

Алопеция у домашних животных представляет собой не просто эстетическую проблему, а является тревожным сигналом о возможных нарушениях в организме питомца.

Шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпиц

Для предотвращения развития данного заболевания необходимо принять ряд профилактических мер:

— Сбалансированное питание, включающее в себя все необходимые витамины и минералы, способствует укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья кожи.

— Регулярный уход за шерстью, включающий в себя частое вычёсывание, улучшает кровообращение и способствует сохранению здоровья шерсти.

— Своевременная обработка от паразитов, таких как блохи и клещи, предотвращает возникновение зуда и раздражения кожи.

Кроме того, нужно внимательно относиться к выбору грумера. Неправильная стрижка может тоже спровоцировать выпадение волос, когда пушистый шпиц неожиданно превращается в голую хохлатую.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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