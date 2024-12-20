Алопеция у домашних животных — это не просто косметическая проблема

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Алопеция у домашних животных представляет собой не просто эстетическую проблему, а является тревожным сигналом о возможных нарушениях в организме питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпиц

Для предотвращения развития данного заболевания необходимо принять ряд профилактических мер:

— Сбалансированное питание, включающее в себя все необходимые витамины и минералы, способствует укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья кожи.

— Регулярный уход за шерстью, включающий в себя частое вычёсывание, улучшает кровообращение и способствует сохранению здоровья шерсти.

— Своевременная обработка от паразитов, таких как блохи и клещи, предотвращает возникновение зуда и раздражения кожи.

Кроме того, нужно внимательно относиться к выбору грумера. Неправильная стрижка может тоже спровоцировать выпадение волос, когда пушистый шпиц неожиданно превращается в голую хохлатую.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

