Беременность и УЗИ у домашних питомцев: как уберечь маму и малышей от гибели?

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для более точного подсчета рекомендуется рентгенологическое исследование, которое проводится после 52-го дня беременности.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собачий питомник

Чем больше плодов и больше срок беременности, тем сложнее оценивать каждый из них. Ультразвуковые изображения могут накладываться друг на друга, что затрудняет подсчет количества плодов. В результате врач может посчитать один плод дважды или пропустить его.

Минимальный срок для ультразвукового исследования составляет 20 дней, поскольку точно определить время оплодотворения невозможно. Начиная с этого периода, можно визуализировать плодные пузыри, а с 23-го дня — эмбрион и его сердцебиение.

С 34-го дня начинается активное развитие скелета, а с 35-го — формирование и развитие органов. Кроме того, врач может определить приблизительное количество дней до родов.

Наиболее частыми патологическими изменениями, которые встречаются во время беременности у собак и кошек, являются резорбция — гибель эмбриона до 25-го дня беременности, и аборт — гибель плода после 35-го дня.

Несмотря на множество врожденных патологий беременности, которые могут встречаться у сук и кошек, их редко удается диагностировать на ранних стадиях внутриутробного развития. Однако существуют патологии плода, которые можно выявить с помощью ультразвукового исследования:

— Гидроцефалия — заболевание, при котором в полых пространствах головного мозга и других его структурах, а также в оболочечных пространствах скапливается спинномозговая жидкость.

— Выпот в плевральную полость у плода, водянка плода и анасарка — это отеки подкожно-жировой клетчатки в сочетании с накоплением жидкости в полостях тела.

Послеродовой период также может быть осложнен рядом патологий, таких как:

— Задержка плода

— Задержка плаценты

— Послеродовой эндометрит

— Субинволюция матки — патология, при которой замедляется восстановление нормальных размеров органов репродуктивной системы.

Поэтому настоятельно рекомендуется проходить ультразвуковое обследование и после родов.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

