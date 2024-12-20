Беременность и УЗИ у домашних питомцев: как уберечь маму и малышей от гибели?

Для более точного подсчета рекомендуется рентгенологическое исследование, которое проводится после 52-го дня беременности.
Чем больше плодов и больше срок беременности, тем сложнее оценивать каждый из них. Ультразвуковые изображения могут накладываться друг на друга, что затрудняет подсчет количества плодов. В результате врач может посчитать один плод дважды или пропустить его.
Минимальный срок для ультразвукового исследования составляет 20 дней, поскольку точно определить время оплодотворения невозможно. Начиная с этого периода, можно визуализировать плодные пузыри, а с 23-го дня — эмбрион и его сердцебиение.
С 34-го дня начинается активное развитие скелета, а с 35-го — формирование и развитие органов. Кроме того, врач может определить приблизительное количество дней до родов.
Наиболее частыми патологическими изменениями, которые встречаются во время беременности у собак и кошек, являются резорбция — гибель эмбриона до 25-го дня беременности, и аборт — гибель плода после 35-го дня.
Несмотря на множество врожденных патологий беременности, которые могут встречаться у сук и кошек, их редко удается диагностировать на ранних стадиях внутриутробного развития. Однако существуют патологии плода, которые можно выявить с помощью ультразвукового исследования:
— Гидроцефалия — заболевание, при котором в полых пространствах головного мозга и других его структурах, а также в оболочечных пространствах скапливается спинномозговая жидкость.
— Выпот в плевральную полость у плода, водянка плода и анасарка — это отеки подкожно-жировой клетчатки в сочетании с накоплением жидкости в полостях тела.
Послеродовой период также может быть осложнен рядом патологий, таких как:
— Задержка плода
— Задержка плаценты
— Послеродовой эндометрит
— Субинволюция матки — патология, при которой замедляется восстановление нормальных размеров органов репродуктивной системы.
Поэтому настоятельно рекомендуется проходить ультразвуковое обследование и после родов.
Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
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