Аллергия на домашних животных: решение в вашем доме

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как выбрать воздухоочиститель при аллергии на домашних животных

Домашние животные приносят радость, но если вместе с ними в дом приходит и аллергия, ситуация становится сложной. К счастью, воздухоочиститель может стать вашим главным союзником в борьбе с аллергенами. Вот что нужно знать, чтобы выбрать подходящую модель.

Фото: Air Purifier (Levoit LV-H133) by Home Air Quality Guides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Очиститель

Почему возникает аллергия

Аллергия на животных вызвана контактом с аллергенами:

Шерсть, кожа и перья. Частички покровов животных попадают в воздух и оседают на мебели и текстиле. Паразиты. Животные могут переносить клещей и других мелких вредителей. Продукты жизнедеятельности. Регулярная чистка лотков и использование качественного наполнителя помогут уменьшить проблему.

Как работает воздухоочиститель

Очиститель воздуха пропускает воздух через фильтры, которые задерживают загрязнения, такие как шерсть, пыль и запахи. Затем очищенный воздух возвращается в помещение.

На что обращать внимание при выборе

Система фильтров

Модели с несколькими фильтрами эффективнее. HEPA-фильтры задерживают мелкие частицы, а угольные фильтры устраняют запахи.

Зона покрытия

Уточните площадь, которую может обслуживать очиститель. Для больших домов может понадобиться несколько устройств.

Уровень шума

Тихая работа важна, чтобы не беспокоить вас или вашего питомца.

Скорость очистки и удобство обслуживания

Быстрая очистка и простая замена фильтров сделают использование устройства комфортным.

Управление через приложение

Некоторые модели позволяют управлять ими дистанционно, что удобно для контроля за качеством воздуха.

Дизайн и размер

Выбирайте модель, которая гармонирует с интерьером и подходит по размерам для вашего помещения.

Цена и расходные материалы

Учтите стоимость самого устройства и заменяемых фильтров.

Советы для аллергиков

Регулярно пылесосьте и проводите влажную уборку. Ограничьте доступ животного в спальню или другие зоны, где вы проводите много времени. Проветривайте помещение ежедневно.

Уточнения

Воздухоочиститель (очиститель воздуха) — прибор, рекламируемый как средство для очистки воздуха и улучшения атмосферы в помещении.

