Что должно быть в составе кошачьего корма

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как выбрать корм для кошки: полезные рекомендации

Подбор качественного питания для кошки — это залог её здоровья и активности. Не обязательно каждый раз обращаться за советом к ветеринару: базовые знания помогут вам самостоятельно сделать правильный выбор.

1. Обратите внимание на состав

Главный ингредиент в качественном кошачьем корме — мясо или рыба. В составе должны быть указаны конкретные виды, например, курица, индейка или лосось.

Избегайте кормов, где основным компонентом выступают субпродукты. Их пищевая ценность значительно ниже, а польза для животного минимальна.

2. Питательные вещества

Важным критерием выбора является содержание белков, жиров и углеводов:

Белки: не менее 30%.

Жиры: от 15 до 20%.

Углеводы: минимальное содержание, так как кошкам они практически не нужны.

Кроме того, в составе обязательно должен быть таурин — аминокислота, необходимая для здоровья кошачьего сердца и зрения.

3. Выберите тип корма

Корм может быть сухим или влажным (консервами). Чаще всего рекомендуется комбинировать оба типа, чтобы обеспечить питомца полноценным питанием.

При этом учитывайте возраст, состояние здоровья и индивидуальные потребности вашего питомца. Например, у пожилых кошек или животных с проблемами зубов может быть необходимость в особом рационе.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



