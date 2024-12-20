Что должно быть в составе кошачьего корма

Подбор качественного питания для кошки — это залог её здоровья и активности. Не обязательно каждый раз обращаться за советом к ветеринару: базовые знания помогут вам самостоятельно сделать правильный выбор.
1. Обратите внимание на состав
Главный ингредиент в качественном кошачьем корме — мясо или рыба. В составе должны быть указаны конкретные виды, например, курица, индейка или лосось.
Избегайте кормов, где основным компонентом выступают субпродукты. Их пищевая ценность значительно ниже, а польза для животного минимальна.
2. Питательные вещества
Важным критерием выбора является содержание белков, жиров и углеводов:
Кроме того, в составе обязательно должен быть таурин — аминокислота, необходимая для здоровья кошачьего сердца и зрения.
3. Выберите тип корма
Корм может быть сухим или влажным (консервами). Чаще всего рекомендуется комбинировать оба типа, чтобы обеспечить питомца полноценным питанием.
При этом учитывайте возраст, состояние здоровья и индивидуальные потребности вашего питомца. Например, у пожилых кошек или животных с проблемами зубов может быть необходимость в особом рационе.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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