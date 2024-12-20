Смешно или опасно: кошки под действием валерьянки

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Может ли валерьянка быть опасной для кошек? Многие владельцы ради забавы дают своим питомцам это лекарство, вдохновляясь многочисленными видео в интернете. Реакция кошек действительно впечатляет: они становятся гиперактивными, непредсказуемыми и доставляют окружающим немало поводов для смеха. Однако за этим стоят серьёзные физиологические изменения, которые могут нанести вред здоровью животного.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Что делает валерьянка с кошками

Ученые выяснили, что валерьянка воздействует на кошек из-за вещества, схожего по составу с феромонами взрослого кота. Попадая в организм животного, она стимулирует гормональный и нервный фон, меняя восприятие реальности. Поведение становится непредсказуемым: спокойный кот внезапно начинает кататься по полу, портить мебель и издавать странные звуки.

Примерные реакции кошек на валерьянку:

Катание по полу и навязчивые движения

Раздирание мебели, обоев и занавесок

Галлюцинации: воображаемые враги или преследования

Такое поведение вызвано сильным возбуждением центральной нервной системы. В некоторых случаях валерьянка провоцирует у кошек агрессию или страх.

Действие валерьянки на организм кошки можно сравнить с эффектом алкоголя на человека. Это связано с тем, что препарат настаивают на спирте, а кошачий организм практически не способен противостоять алкоголю. При регулярном употреблении валерьянки у питомца могут развиться зависимости и серьёзные проблемы со здоровьем.

Основные последствия:

Заболевания желудка (язвы)

Почечная и печёночная недостаточность

Заторможенность и вялость

Сильное разрушение организма

Первая помощь при передозировке:

Если кошка случайно получила большую дозу валерьянки и после короткого периода возбуждения впала в глубокий сон, это может быть сигналом к тревоге. Подобное состояние говорит о передозировке, которая угрожает жизни животного. В таких случаях важно как можно быстрее обратиться к ветеринару.



Когда валерьянка действительно необходима:

Есть исключения, когда валерьянку прописывает ветеринар. Её могут использовать при лечении сердечной недостаточности или проблемах ЖКТ. Важно помнить, что лекарство даётся строго по рецепту врача и в минимальных дозировках. Применение "народных методов" без консультации с профессионалом недопустимо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



