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Самые ласковые породы кошек для семьи

2:09
Зоосфера

Самые добрые и ласковые кошки: подборка пород

Если вы мечтаете о дружелюбном и ласковом питомце, который станет частью семьи и отлично поладит с детьми или другими животными, стоит обратить внимание на определённые породы. Эти кошки отличаются мягким характером и привязанностью к людям благодаря генетике, селекции и природным особенностям.

Шотландская вислоухая
Фото: Wikipedia by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шотландская вислоухая
  • Рэгдолл

    Название породы переводится как "тряпичная кукла", и неслучайно: рэгдоллы буквально расслабляются на руках хозяина, напоминая мягкие игрушки. Эти коты славятся длинной шелковистой шерстью и необычным окрасом. По характеру рэгдоллы удивительно спокойные, терпеливые и ласковые. Они ведут себя почти как собаки: бегают за хозяином по дому, ищут физический контакт и с удовольствием общаются.

  • Сиамская кошка

    Сиамские кошки известны своей общительностью и любовью к людям. Эти питомцы часто "разговаривают" с владельцем, издавая мягкие мурлыкающие звуки. Сиамы быстро привязываются, но среди всех членов семьи выбирают одного "любимчика". Они отличаются любопытством, умом и склонностью к тесному взаимодействию с человеком.

  • Бирманская кошка

    Бирманцы — это олицетворение спокойствия и дружелюбия. Эти кошки обожают общество людей, но не будут навязываться. Их терпеливый нрав делает их идеальными компаньонами для семей с детьми и другими животными. В конфликтных ситуациях бирманская кошка предпочитает избегать агрессии, спокойно пережидая напряжённые моменты в укромном месте.

  • Шотландская вислоухая кошка

    Шотландцы — это добрые и преданные кошки, которые обожают всех членов семьи, включая детей. Они терпимо относятся к другим питомцам и категорически не переносят одиночества. Однако шотландские вислоухие — это не те кошки, которые будут сидеть у вас на руках. Если вы хотите постоянных обнимашек, лучше рассмотреть другую породу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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