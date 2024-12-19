Почему кошка ест неохотно: возможные проблемы

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка не доедает корм: 5 главных причин

Каждый любящий хозяин волнуется, если его питомец оставляет корм в миске. Однако такое поведение у кошек встречается довольно часто и может объясняться несколькими причинами.

Фото: openverse.org by mmechtley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Миска с кормом и водой

1. Инстинкты хищника

Даже домашние кошки сохраняют повадки своих диких предков. В природе животные часто оставляют часть пищи "про запас" на случай голода. Этот инстинкт может проявляться даже у тех кошек, которые никогда не испытывали нехватки еды.

2. Неудобная миска

Кошки весьма чувствительны к комфорту. Узкая или слишком глубокая миска может доставлять неудобства: животному сложно доставать корм, а края посуды раздражают его усы. Выберите широкую и неглубокую миску, чтобы питомцу было удобно есть.

3. Запах корма

Еда, долго лежащая в миске, может впитывать посторонние запахи или подвергаться окислению. Чувствительное обоняние кошки быстро улавливает изменения, и корм становится для неё непривлекательным. Чтобы этого избежать, предлагайте питомцу небольшие порции и убирайте остатки корма.

4. Слишком большие порции

Часто хозяева дают кошкам больше корма, чем им нужно. Питомец не справляется с объемом еды и оставляет часть. Разделите рацион на несколько приемов, чтобы кошка съедала всё за раз.

5. Проблемы со здоровьем

Стресс, боль в зубах или деснах, а также другие недомогания могут заставить кошку отказываться от еды. Если питомец стал вялым, теряет вес или ведёт себя агрессивно, обратитесь к ветеринару для обследования.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



