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Почему собаки не должны есть со стола

1:52
Зоосфера

Можно ли угощать собаку едой со своего стола

Многие владельцы собак не могут устоять перед просьбами своих четвероногих друзей во время еды. Огромные глаза, повизгивание и виляющий хвост часто становятся причиной того, что питомцы получают "лакомый кусочек" со стола хозяина. Но действительно ли это безопасно для здоровья собаки?

Собака с игрушкой
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с игрушкой

Почему еда со стола не подходит для собак

Главная причина отказа от человеческой еды для питомцев — её высокая калорийность. Продукты, которые мы едим, содержат слишком много питательных веществ для собак, что может привести к проблемам со здоровьем.

Для примера, средней собаке весом 17 кг требуется около 1151 калории в день. А всего лишь 100 граммов колбасы "Докторская" содержат 257 калорий — это 22% от суточной нормы для животного. Лакомства вроде этих легко могут спровоцировать ожирение или проблемы с пищеварением.

Какие продукты опасны для собак

Некоторые продукты не просто калорийны, но и могут нанести прямой вред здоровью питомца:

  • Дрожжевое тесто вызывает вздутие живота.
  • Молочные продукты часто провоцируют диарею.
  • Солёные закуски (чипсы, крекеры, сухарики) из-за высокого содержания соли могут стать причиной рвоты, повышения температуры или даже судорог.

Чем лучше кормить собаку

Оптимальный вариант для здоровья питомца — специализированный корм. Он разработан с учётом всех потребностей животного и содержит необходимые витамины, минералы и питательные вещества.

Даже если вам сложно отказать собаке, помните, что лучший способ проявить заботу — это обеспечить ей правильное питание и крепкое здоровье.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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