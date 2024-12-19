Почему собаки не должны есть со стола

Многие владельцы собак не могут устоять перед просьбами своих четвероногих друзей во время еды. Огромные глаза, повизгивание и виляющий хвост часто становятся причиной того, что питомцы получают "лакомый кусочек" со стола хозяина. Но действительно ли это безопасно для здоровья собаки?
Главная причина отказа от человеческой еды для питомцев — её высокая калорийность. Продукты, которые мы едим, содержат слишком много питательных веществ для собак, что может привести к проблемам со здоровьем.
Для примера, средней собаке весом 17 кг требуется около 1151 калории в день. А всего лишь 100 граммов колбасы "Докторская" содержат 257 калорий — это 22% от суточной нормы для животного. Лакомства вроде этих легко могут спровоцировать ожирение или проблемы с пищеварением.
Некоторые продукты не просто калорийны, но и могут нанести прямой вред здоровью питомца:
Оптимальный вариант для здоровья питомца — специализированный корм. Он разработан с учётом всех потребностей животного и содержит необходимые витамины, минералы и питательные вещества.
Даже если вам сложно отказать собаке, помните, что лучший способ проявить заботу — это обеспечить ей правильное питание и крепкое здоровье.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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