Почему собаки не должны есть со стола

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли угощать собаку едой со своего стола

Многие владельцы собак не могут устоять перед просьбами своих четвероногих друзей во время еды. Огромные глаза, повизгивание и виляющий хвост часто становятся причиной того, что питомцы получают "лакомый кусочек" со стола хозяина. Но действительно ли это безопасно для здоровья собаки?

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с игрушкой

Почему еда со стола не подходит для собак

Главная причина отказа от человеческой еды для питомцев — её высокая калорийность. Продукты, которые мы едим, содержат слишком много питательных веществ для собак, что может привести к проблемам со здоровьем.

Для примера, средней собаке весом 17 кг требуется около 1151 калории в день. А всего лишь 100 граммов колбасы "Докторская" содержат 257 калорий — это 22% от суточной нормы для животного. Лакомства вроде этих легко могут спровоцировать ожирение или проблемы с пищеварением.

Какие продукты опасны для собак

Некоторые продукты не просто калорийны, но и могут нанести прямой вред здоровью питомца:

Дрожжевое тесто вызывает вздутие живота.

вызывает вздутие живота. Молочные продукты часто провоцируют диарею.

часто провоцируют диарею. Солёные закуски (чипсы, крекеры, сухарики) из-за высокого содержания соли могут стать причиной рвоты, повышения температуры или даже судорог.

Чем лучше кормить собаку

Оптимальный вариант для здоровья питомца — специализированный корм. Он разработан с учётом всех потребностей животного и содержит необходимые витамины, минералы и питательные вещества.

Даже если вам сложно отказать собаке, помните, что лучший способ проявить заботу — это обеспечить ей правильное питание и крепкое здоровье.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



